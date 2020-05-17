擺脫夏季的肥宅味！3款必備香調讓妳找回少女心

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏天最適合清爽自然的香氣，不會過度甜膩、帶有一點清爽的味道，最是迷人，《ET FASHION》就特搜3款非常適合夏天的氣息，只要聞過就會上癮，讓人夏天也有一抹清新的味道，避免惱人的汗臭以及油膩味道。

1.伊麗莎白雅頓 綠茶梨花香水，100ml、售價1800元

雅頓向來以專櫃來說，東西不但好用，價格也不會太貴的高CP值，受到很多人的歡迎，最近夏季再度用被喻為是「女孩的第一瓶香水」綠茶香水進行限定推出，加入了安茹梨的水果香氣，讓原本清新的綠茶調多了一絲可愛的甜美感。

2.嬌蘭 日光澄香淡香水，75ml、售價3,050元

以香水起家的嬌蘭在今年夏季當然也不能缺席，向來以清新味道聞名的花草水語淡香水系列，再度推出了日光澄香淡香水，運用活力十足的血橙，結合沁涼刺激的薄荷，在帶著木質香氣的零陵香豆襯托下，薄荷、粉紅胡椒與佛手柑的香氣更顯清新，更加襯托血橙的熱力之美。

3.洛蔻芳 扶桑花與葡萄柚淡香水，100ML、售價2500元

「帶有絲絨質感的麝香氣息，映染上扶桑花朵揉和出新鮮戀情柔美的香氣，伴隨若即若離的甜美果香，締造前所未有令人無法抗拒的摯愛基調。」運用葡萄柚精華帶出香氣的前味，接著專屬夏季的扶桑花原淬緩緩注入，帶起一波溫柔浪漫的香氣，最後溫潤的雪松精華讓香味更加餘韻悠長。