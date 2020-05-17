fb ig video ETtoday search mobile

擺脫夏季的肥宅味！3款必備香調讓妳找回少女心

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏天最適合清爽自然的香氣，不會過度甜膩、帶有一點清爽的味道，最是迷人，《ET FASHION》就特搜3款非常適合夏天的氣息，只要聞過就會上癮，讓人夏天也有一抹清新的味道，避免惱人的汗臭以及油膩味道。

▲雅頓,嬌蘭,洛蔻芳,香水,香氛,淡香水, 。（圖／品牌提供）

1.伊麗莎白雅頓 綠茶梨花香水，100ml、售價1800元

雅頓向來以專櫃來說，東西不但好用，價格也不會太貴的高CP值，受到很多人的歡迎，最近夏季再度用被喻為是「女孩的第一瓶香水」綠茶香水進行限定推出，加入了安茹梨的水果香氣，讓原本清新的綠茶調多了一絲可愛的甜美感。

▲雅頓,嬌蘭,洛蔻芳,香水,香氛,淡香水, 。（圖／品牌提供）

2.嬌蘭 日光澄香淡香水，75ml、售價3,050元

以香水起家的嬌蘭在今年夏季當然也不能缺席，向來以清新味道聞名的花草水語淡香水系列，再度推出了日光澄香淡香水，運用活力十足的血橙，結合沁涼刺激的薄荷，在帶著木質香氣的零陵香豆襯托下，薄荷、粉紅胡椒與佛手柑的香氣更顯清新，更加襯托血橙的熱力之美。

▲雅頓,嬌蘭,洛蔻芳,香水,香氛,淡香水, 。（圖／品牌提供）

3.洛蔻芳 扶桑花與葡萄柚淡香水，100ML、售價2500元

「帶有絲絨質感的麝香氣息，映染上扶桑花朵揉和出新鮮戀情柔美的香氣，伴隨若即若離的甜美果香，締造前所未有令人無法抗拒的摯愛基調。」運用葡萄柚精華帶出香氣的前味，接著專屬夏季的扶桑花原淬緩緩注入，帶起一波溫柔浪漫的香氣，最後溫潤的雪松精華讓香味更加餘韻悠長。

關鍵字：

雅頓, 嬌蘭, 洛蔻芳, 香水, 香氛, 淡香水
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開 破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神 「番茄醬拼圖」玩到眼睛超痛　全球限量57組，入手方法只有一個 玄彬居家慵懶風大片根本個人寫真　手拿蓮蓬頭也能這麼帥！ 日本外帶「摺紙杯」好方便！打開瞬間變盤子　容量大到裝得下義大利麵 「一雙好鞋帶你走向美好的地方」　盤點4個韓國小眾美鞋品牌 「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面