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櫻花妹瘋DIY「藍天碳酸果凍飲」！手殘族也能自製絕美天空

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@misamisa___18、@seina_jsb_15

疫情期間大家都減少外出次數，先前南韓400次咖啡就掀起居家DIY餐點熱潮，這回日本「藍天碳酸果凍飲」也悄悄爆紅，以宛如天空一般的絢麗色彩抓住眼球，而且製作方法超簡單，完全不需要外出就能拍出網美飲品！

日本青空ゼリー「藍天碳酸果凍飲」讓不少網美搶著打卡，杯身漸層的夢幻天空效果，充滿了不規則白雲點綴其中，就像是將滿滿一片天空都收入杯中，簡直讓人大呼療癒，如此絢麗的飲品其實製作方法相當簡單，中間的藍色天空就是一般的「藍色夏威夷糖漿」，只要先將吉利丁片泡軟融化，而後將糖漿與碳酸飲料攪拌，最後再與吉利丁片混合均勻，放入冰箱等待凝固後，就有仿佛果凍般的Q彈口感，藍天部分也大功告成。

這時就可選擇白雲部分用鮮奶油或是冰淇淋取代，與剛剛混合好的藍色果凍調和，可以使用叉子去勾勒雲朵的形狀，自動調配多寡，是自由度很高的一款飲品；並且每次做出來的漸層效果都不太一樣，也有人在頂端放置了棉花糖或是橙子片點綴，視覺效果出乎意料，成為櫻花妹們IG熱門飲品，大家都能在家嘗試。

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關鍵字：

日本, 飲品, IG, 打卡, 網美, 青空ゼリー, 藍天果凍
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