冬粉竟是超級減肥食物！「2+1減脂法」肉肉女也能吃出易瘦體質

許多人談到減肥，第一個拿出來說嘴的藉口就是：我就是易胖體質，怎麼吃都會胖！但易胖體質、易瘦體質真的存在嗎？是天生還是後天能改變的呢？瘦身專家親授「2+1減脂法」，不只肉肉女也能吃出「易瘦體質」，原來妳總是瘦不下來的關鍵在這裡！



「易瘦體質」、「易胖體質」真的存在嗎？



「易瘦體質」、「易胖體質」看似存在但探討起來卻像一部部天方夜譚～真的有人怎麼吃都不怕胖、怎麼吃都會胖嗎？減重醫師就分享，俗稱的易胖體質的特質，就是妳的吸收力好但代謝功能差，如此一來即使少量進食還是會有發胖的風險；反之易瘦體質就是吸收力慢但代謝快，易瘦體質看似令人羨慕，倘若沒選到適當的養分攝取健康依舊會亮起紅燈！雖然體質有胖瘦之分，不過選對瘦身方式，即使妳是易胖肉肉女也能養出健康易瘦體質！



瘦身專家親授2+1減脂法

穩定血糖更能減少飢餓感

胖、瘦體質最主要的根本取決於人體內的荷爾蒙，而荷爾蒙又由血糖來掌控，因此想要改善怎麼吃都會胖的體質，首先就要從控制血糖開始！控制血糖並不是完全戒糖，而是要穩定攝取，不能過多也不能過少，在減肥前期的飲食上，可以將全榖、地瓜、糙米等屬於中升糖指數的食物作為主餐，並避免會影響血糖大幅波動的精緻澱粉類，血糖穩定了，也比較容易產生飽足感、不容易餓，進而能減少熱量的攝取呦！



瘦身不要吃香蕉，第二步應該這樣吃



來到了減肥階段的中期，很多人以為水果是天然食材能促進消化又不怕變胖～小心吃錯水果反而胖更快！減肥中期最重要的，就是避免多餘的熱量，這時水果的篩選就很重要！專家提醒，想減重最好選擇芭樂、蘋果、草莓、莓果、番茄，並忌口香蕉、西瓜等糖分高的夏季水果，更能減少反覆發胖的機率喔！



純綠豆冬粉才是超級減肥食物



說到這妳肯定會問儂編，那到底有沒有什麼食物是減肥的超級食品呢？減重醫師就提到，想改善體質不易變胖，除了血糖要穩定控制，澱粉也要吃得巧！平時除了三餐飲食、熱量攝取要注意，餓的時候還可以搭配純綠豆粉製成的綠豆冬粉，既能填補飽足感，屬於低升糖指數的綠豆還能促進代謝與消化，是很好的瘦身食材，不過食用上也要注意，食用過量還是會帶來肥胖風險！



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