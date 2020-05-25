fb ig video ETtoday search mobile

冬粉竟是超級減肥食物！「2+1減脂法」肉肉女也能吃出易瘦體質

>

▲▼肉肉女也能吃出「易瘦體質」！瘦身專家親授「2+1減脂法」，原來綠豆才是超級減肥食物。（圖／Bella儂儂提供）

許多人談到減肥，第一個拿出來說嘴的藉口就是：我就是易胖體質，怎麼吃都會胖！但易胖體質、易瘦體質真的存在嗎？是天生還是後天能改變的呢？瘦身專家親授「2+1減脂法」，不只肉肉女也能吃出「易瘦體質」，原來妳總是瘦不下來的關鍵在這裡！

「易瘦體質」、「易胖體質」真的存在嗎？

▲▼肉肉女也能吃出「易瘦體質」！瘦身專家親授「2+1減脂法」，原來綠豆才是超級減肥食物。（圖／Bella儂儂提供）

「易瘦體質」、「易胖體質」看似存在但探討起來卻像一部部天方夜譚～真的有人怎麼吃都不怕胖、怎麼吃都會胖嗎？減重醫師就分享，俗稱的易胖體質的特質，就是妳的吸收力好但代謝功能差，如此一來即使少量進食還是會有發胖的風險；反之易瘦體質就是吸收力慢但代謝快，易瘦體質看似令人羨慕，倘若沒選到適當的養分攝取健康依舊會亮起紅燈！雖然體質有胖瘦之分，不過選對瘦身方式，即使妳是易胖肉肉女也能養出健康易瘦體質！

瘦身專家親授2+1減脂法
穩定血糖更能減少飢餓感

▲▼肉肉女也能吃出「易瘦體質」！瘦身專家親授「2+1減脂法」，原來綠豆才是超級減肥食物。（圖／Bella儂儂提供）

胖、瘦體質最主要的根本取決於人體內的荷爾蒙，而荷爾蒙又由血糖來掌控，因此想要改善怎麼吃都會胖的體質，首先就要從控制血糖開始！控制血糖並不是完全戒糖，而是要穩定攝取，不能過多也不能過少，在減肥前期的飲食上，可以將全榖、地瓜、糙米等屬於中升糖指數的食物作為主餐，並避免會影響血糖大幅波動的精緻澱粉類，血糖穩定了，也比較容易產生飽足感、不容易餓，進而能減少熱量的攝取呦！

瘦身不要吃香蕉，第二步應該這樣吃

▲▼肉肉女也能吃出「易瘦體質」！瘦身專家親授「2+1減脂法」，原來綠豆才是超級減肥食物。（圖／Bella儂儂提供）

來到了減肥階段的中期，很多人以為水果是天然食材能促進消化又不怕變胖～小心吃錯水果反而胖更快！減肥中期最重要的，就是避免多餘的熱量，這時水果的篩選就很重要！專家提醒，想減重最好選擇芭樂、蘋果、草莓、莓果、番茄，並忌口香蕉、西瓜等糖分高的夏季水果，更能減少反覆發胖的機率喔！

純綠豆冬粉才是超級減肥食物

▲▼肉肉女也能吃出「易瘦體質」！瘦身專家親授「2+1減脂法」，原來綠豆才是超級減肥食物。（圖／Bella儂儂提供）

說到這妳肯定會問儂編，那到底有沒有什麼食物是減肥的超級食品呢？減重醫師就提到，想改善體質不易變胖，除了血糖要穩定控制，澱粉也要吃得巧！平時除了三餐飲食、熱量攝取要注意，餓的時候還可以搭配純綠豆粉製成的綠豆冬粉，既能填補飽足感，屬於低升糖指數的綠豆還能促進代謝與消化，是很好的瘦身食材，不過食用上也要注意，食用過量還是會帶來肥胖風險！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／PINTEREST

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 屁股肉鬆男人性慾大減半！PTT、SNS熱推5款「翹臀皂」，不用動就能洗出水蜜桃美尻
延伸閱讀 : 吃沙拉減肥？5個吃沙拉小訣竅，營養師搭配的美味菜單推薦，小心熱量來自於「它」！
延伸閱讀 : 吃香蕉不能緩解便秘？3個上廁所小技巧、7種食物改善腸胃健康排便更順暢！

關鍵字：

肉肉女, 易瘦體質, 減脂, 瘦身, 減肥
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

孔曉振微性感卡伯爵團拍C位　同框吳恬敏秀女力

孔曉振微性感卡伯爵團拍C位　同框吳恬敏秀女力

破萬元海景民宿竟打3折！來趟墾丁小旅行　遠離鬧區躺著耍廢

破萬元海景民宿竟打3折！來趟墾丁小旅行　遠離鬧區躺著耍廢

敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

十二星座中的3大「心機王」　摩羯用穩重來掩飾、第一很會操控人 600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽 女友們請小心！閨蜜超多的3大星座男　Top 1根本中央空調對誰都好 主婦福音！日本「蜂蜜膠水」塗抹吐司完全不髒手　網友狂推：欠買 Lisa首次直播帶貨！超短熱褲下「真實長腿現形」網驚：太誇張 化妝品不潔引爛臉！美妝蛋不是最髒，第1名讓人超意外 戰鬥機的抬頭顯示器變錶面　Bell ＆ Ross閃綠光超炫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面