朴敘俊曝急救保養法　使用安瓶「2個重點」要留意

▲朴敘俊私下很注重皮膚管理。（圖／翻攝自IG/bn_sj2013）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

身為韓系保養Dr.Jart+代言人，朴敘俊護膚也有一套，他分享重要日子前會使用安瓶急救，手法更是很講究，首先先以化妝水打底後，使用一半安瓶抹上臉部輕拍，剩下的再塗在乾燥部位加強，這樣就能讓肌膚亮起來。

朴敘俊進一步分享，他愛用的正是Dr.Jart+活力保濕平衡安瓶，在小紅書上更有「魔法小藍丸」之稱，迷你包裝可以隨身攜帶，撕開剛好就是一次的用量，非常方便。

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活力保濕平衡安瓶完全不含水，卻擁有極強大補水鎖水力，內含複合式玻尿酸及褐藻醣膠，濃縮成糖漿狀安瓶精華，濃稠卻不黏膩，不同分子大小的玻尿酸滴滴潤澤每一寸肌膚，一粒玻尿酸濃度等於10片活力保濕面膜。

朴敘俊貼心提醒，安瓶建議以少量多層的方式塗抹到臉上，並以輕拍的方式至精華吸收為止，可避免起屑反應，千萬不要用按摩！



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