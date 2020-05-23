酸類美白已經落伍！「三明治掃黑法」5款護膚品推薦　疊擦去暗沉超神速

女人一生都在追求白皙皮膚，好像用得上奶茶白粉底液的女孩才是世人眼中的「標準美女」，但說起美白這項課題，妳是不是也一個頭兩個大呢？酸類美白強效但一曬就黑、保養還有死角區？2020亮白護膚新趨勢，別再只是講求「死白肌」，專家親授不僅保養品要去「酸」，超夯「三明治掃黑法」，層層堆疊1周暗沉斑點自動退場！



酸類美白一曬就黑、保養還有死角區？



過去女人總把「死白肌」看作美的標準，因而衍生出許多強效美白品，而這些妳我熟知的明星款美白品裡或多或少一定會富含A酸、煙醯胺等酸類成分，而這些化學性的配方雖然能強效地達到煥白煥膚的功效，但同時長期下來也會讓肌膚變得薄且脆弱！妳是不是也很困擾，酸類美白一曬就反黑、保養不能重複堆疊護膚、敏弱肌一擦就刺激的問題呢？今年別再為暗沉膚色傷腦筋，非酸類亮白品替妳打造白裡透亮的健康美肌極致典範！



三明治掃黑法



美白說起來容易，但從選保養、選時間、選擇適合的搭配產品，一步一步走來就會發現，其實美白比瘦身還要困難！甚至由於美白保養品中有豐富的酸類成分，因此也有許多專家建議，美白產品最好不要同類型品項重複疊擦使用，以避免過多的刺激性成分造成皮膚負面效果。但近年不再提倡酸保養，反而是以植物性配方抑制黑色素生成，而這招三明治掃黑法，正是利用溫和零刺激的亮白配方從化妝水、精華、乳霜積少成多的方式達到亮白煥膚的效果，層層堆疊後甚至比酸類保養更有效！



非酸類亮白產品搭配

《Sisley》



▲《Sisley》璀璨鑽白濃縮精華 20ml_NT$11,500。

現代人對於美白產品不再只是追求白皙，而是兼具抗老等多方位效能的透亮效果，而那些貴桑桑的明星保養品妳真的買對了嗎？總是很懂敏感肌的《Sisley》今年更將植萃美學結合掌心亮白技術，以耐旱、有著埃及果王的藏青果萃取配方為基底，搭載百里香等植萃成分，抑制黑色素生成之餘，更將皮膚基底的亮白喚醒！這款一推出就榮獲好口碑的美白精華，不僅不會有美白產品的乾澀後遺症，更不會刺激引發敏感。



《嬌蘭》



▲《嬌蘭》蘭鑽氧蘊極光白金萃_30ml_NT$19,900。



《嬌蘭》的蘭鑽頂級保養品妳一定不陌生，以抗老為核心概念的它，這次更將經典的金色瓶身披上白色皮囊，全新煥白精粹，細緻高雅的蘭花香襯上清透好吸收的質地，抹在肌膚表層就像替皮膚抹上一層鑽石膜，亮度、緊緻度立即有感！此外重視環保永續的它，全系列品項也以可回收材質及植萃成分打造，讓保養品再也不只是精緻消耗品！用過它妳會發現，美白品去了酸，擦起來反而更加透亮有光澤。



《雅詩蘭黛》



▲《雅詩蘭黛 》Pro極速光感煥白全能精華 NT$4100 50ml。



妳可能會想，《雅詩蘭黛》的保養品高端、用起來又有感，裡頭的成分怎麼可能單純？親愛的這麼想可就錯了，總是在日夜保養上很有研究的《雅詩蘭黛》，今年更將醫美級高濃度黃金橙精萃、獨家酵母精萃以及專利蜜糖成分作為保養基底，不僅能夠中和肌膚中的暗沉黑色素，更能同時淡化斑點與細紋！甚至輕盈好吸收的特性以及高保濕力，不管妳是有臉色蠟黃、膚色不均的問題，在妝前用它當打底保養，妳會發現不僅妝感更服貼，而且膚質更加透亮有光澤。



《Albion》



▲《Albion》賦白抗引力掃黑精華 NT$3300。



還記得儂編第一次接觸《Albion》的產品，就是他們家的美白精華，清爽的香氣配上水乳狀的質地，即使在妝前使用也不會乾澀刺癢，而這次《Albion》不保有品牌一貫的保濕力，這款掃黑精華更以「當歸根精萃」替代酸性美白配方，溫和卻能提升肌底彈性，並針對黑色素堆積與糖化的蠟黃、暗沉做對症下藥！美白不再只是幫妳換一張皮，而是喚醒肌膚最純淨有光澤的原始活性。



《資生堂》



▲《資生堂》激透光亮白淡斑精華。



亞洲女人總羨慕日本人的白皙肌膚，因而死命地把美白品當化妝水擦，但選到不適合的品項，這樣胡亂用反而更可能一曬反黑！《資生堂》的保養品總是能讓人安心，植萃的清香搭配清爽透明質地，即使早晚兼著用也不怕副作用刺激 ~ 而這款有著粉嫩瓶身的激透光亮白淡斑精華，將肌膚透亮、淡化黑斑、改善膚色、長效保濕、細緻Ｑ嫩5種功效合而為一，不只是美白品更是肌膚的營養補充品！而以有效淡斑高純度海百合萃取精華替代酸類配方的它， 還能帶給肌膚櫻花般的粉潤煥白效果。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／資生堂、雅詩蘭黛、Albion、嬌蘭、Sisley、pinterest



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