台灣CHANEL已經漲價！歷年少有15%高漲幅、夯包一夜貴4千元

記者鮑璿安／台北報導

台灣香奈兒（CHANEL）在14日傳出因應生產成本與國際原物料價格之提高將調漲價格，據了解櫃上已經悄悄漲價，不過官網售價仍是隱藏，根據外電報導漲價達到5％至17％，更是歷年少有的漲幅，實際詢問在漲價名單內的包款CHANEL 19 ，果真已經一夜變貴4千元。

▲台灣香奈兒櫃上已經調整價格，官網售價仍隱藏。（圖／路透）



香奈兒漲價傳聞四起，在首爾、香港各地都湧現排隊人潮，台灣官方也證實，「會因應生產成本與國際原物料價格之提高，並考量貨幣匯率浮動等因素，而定期調整售價。」至於具體漲幅和漲價品項則是相當低調，據悉品牌是繼11月後又一次調漲，是配合全球市場策略進行正常價格浮動，根據外電報導，經典包款CHANEL 19以及Boy會是調漲價格的目標，並且漲幅達到5％至17％，台灣據傳落在7%至15%，成為歷年來少有的幅度。

▲香奈兒夯款CHANEL 19 櫃上已經漲到NT$174,100，官網售價仍神隱。（圖／翻攝自品牌官網）

記者實際詢問櫃上品牌夯款CHANEL 19，包款在2019年推出，更是老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）和創意總監維吉妮維婭(Virginie Viard)的最後聯手大作，單品頗具收藏性，大款原價約17萬元左右，漲後價格將則硬是多出4000元，要價約NT$174,100，雖沒有像外界傳聞15%或是17%的高漲幅，不過因為台灣是部分商品漲價，所以每樣單品的漲幅區間也不同，但價格上揚已成事實。

此外，台灣路易威登（Louis Vuitton）證實已漲價，各品項漲幅不同；巴黎世家也有調漲價格的計劃，其餘奢侈品牌包括DIOR、PRADA、GUCCI等，則都表示未接到價格調整的消息。

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