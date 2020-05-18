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「自體清潔」科技帽T　防潑水、抗汗菌免洗可穿一個月

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▲unhoused的科技服飾。（圖／翻攝unhoused.org官網）

▲unhoused發表販售的科技服飾，號稱一個月免洗。（圖／翻攝unhoused.org官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

生活總隨著科技進化，英國組織Unhoused近期發表一款宣稱可一個月不用清洗的科技衣物Self-Cleaning Hoodie，強調表層有特殊塗層，能有高抗潑水的功能，就算紅酒整杯打翻也免驚，此外還能排斥汗水，甚至能抗菌，而且還能提供溫暖，目前已在網路上正式開賣。

▲unhoused的科技服飾。（圖／翻攝unhoused.org官網）

採用這種Self-Cleaning Hoodie服飾所推出的「Hope」連帽T與上衣，最特別之處便是布料上方所做的FreshTech處理，它是一種奈米技術，可提供衣服產生「疏水性」，導致能讓大部分成分的液體或是水，無法被吸收進布料內，如果你跟女友吵架或是碰上不小心的侍者，不用擔心飲料滲進衣服裡，它甚至還能隔絕一部份的水讓你身體保持乾爽。

▲unhoused的科技服飾。（圖／翻攝unhoused.org官網）

此外也因為奈米技術的關係，在穿著時衣服也不會吸收使用者的汗水，汗會從布料表面脫落，意即衣服不會有汗味與難聞的味道，且提供超過99.96％的抗菌與微生物效果，但持續與大量的水分仍會把衣服「弄濕」，所以這種衣服當然可以洗滌，且官方號稱它比一般衣料要快乾40%的速度，只是它不需要多次的清洗，洗一次可以撐1個月。

▲unhoused的科技服飾。（圖／翻攝unhoused.org官網）

當然這項產品能將生活減少許多麻煩，包括頻繁的洗衣曬衣，然而它也可以使用在其他用途上，包括更省能源與水資源，對環保有幫助之外，對於無家可歸或無法頻繁使用洗衣機的族群，如流浪漢或貧困家庭，也更有健康上的進展。

目前「Hope」連帽T與上衣已經在unhoused.org官網上開始販售，單件售價為125英鎊，折合台幣約4,600元。

關鍵字：

衣料, 科技, 服飾, 奈米, 免洗上衣
fashion.net

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