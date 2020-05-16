慶祝浪漫「520」美妝品牌出大招！限量夢幻花盒包裝、買1送1超划算

記者張毓容／綜合報導

520有「我愛你」諧音之意，近年來也越來越多人開始會慶祝5月20日這個充滿的愛與幸福氛圍的日子，而今年更碰上難得的「2020520」（愛你愛你我愛你），不少美妝品牌都特別推出限定活動，不僅有優惠折扣，還有限定好禮免費送，像是雅詩蘭黛超美的乾燥花禮盒包裝或too cool for school限時買一送一活動，不能錯過！

肌膚之鑰

肌膚之鑰年度最暢銷的奢華訂製粉漾潤唇膏，共有嫩粉色、莓果和珊瑚橘等3種訂製色調，滋潤雙唇同時也為唇部帶來迷人好氣色，擁有不少忠實粉絲。肌膚之鑰更以此為即將到來的520推出「傳情限定活動」，於5/20當日購買任一款「奢華訂製粉漾潤唇膏」，即可免費獲贈價值1,000元的「奢華艷光訂製唇膏2g」精選色乙支。

▲肌膚之鑰 奢華訂製粉漾潤唇膏，2.8g，NT$1,300。

雅詩蘭黛

為迎接一生只有一次的「2020520，愛你愛你我愛你」，雅詩蘭黛特別化身愛神丘比特，打造一系列優惠活動和限定好禮，甚至還有消費滿額抽《愛的迫降》孫藝珍同款耳環組、限量乾燥花包裝禮盒等超棒驚喜，讓每個女生不管有沒有對象都能幸福、美麗地慶祝520。

首先，即日起至5/20活動期間，凡購賣大名鼎鼎的「年輕金三角」小棕瓶、原生露或無敵霜任一款，即可獲得「臉紅心跳紅撲撲零錢包」及「520小禮包旅行組二選一」。

▲臉紅心跳紅撲撲零錢包和「520小禮包」二選一：年輕金三角保養組，價值NT$1,206；或是保濕持久美肌組，價值NT$1,290。

底妝也出了名好用的雅詩蘭黛當然也有針對底妝推出520活動，活動期間至5/20止，於全台專櫃購買「粉持久系列」、「粉保濕系列」、「白金級系列」任一粉底液，即可免費獲得「特潤超導修護露 7ml」＋「Pro全能防曬超輕感水凝露 5ml」；或是購買「粉持久完美持妝氣墊粉餅」，可免費獲得「永恆之戀湛藍氣墊收納包」乙個。

▲活動期間購買任一粉底液可獲得小棕瓶＋小銀管迷你組，粉持久氣墊粉餅則是加贈氣墊收納包。

另外，為致敬2020超夯的甜蜜韓劇《愛的迫降》，雅詩蘭黛更準備了女神孫藝珍同款施華洛世奇穿孔耳環組，於5/25前上傳5/14～5/20期間於雅詩蘭黛專櫃或官網單筆消費滿NT$2,020的發票即可獲得抽獎機會1次。

官網也驚喜推出限定活動，凡於5/20當日於官網購買「特潤超導修護露」或「特潤超導賦活精萃」，即可獲得絕美乾燥花包裝禮盒，限量只有100組，想買的人一起要記得搶起來。

▲5/20當日於官網購買「小棕瓶」或「小棕蜜」，即可獲得限量100組的絕美乾燥花包裝禮盒。。

too cool for school

韓系美妝品牌too cool for school向來寵粉不手軟，為歡慶一年一度的520到來，特別推出限時買一送一活動及滿額贈、回饋購金等多種優惠活動。

too cool for school「女王節520活動」於2020/5/20 上午10點至5/21上午10點止，限時24小時內官網全館買一送一。此外，消費滿1,000元即可享免運費和獲贈價值580元的「恐龍變色唇膏（隨機色）」；消費滿3,500元即獲贈價值880元的「雙重遮瑕妝前乳」，且訂單金額達2,500元還可享5%回饋購物金。

▲too cool for school消費滿1,000元送「恐龍變色唇膏（隨機色）」；消費滿3,500元送「雙重遮瑕妝前乳」。

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