fb ig video ETtoday search mobile

慶祝浪漫「520」美妝品牌出大招！限量夢幻花盒包裝、買1送1超划算

>

記者張毓容／綜合報導

520有「我愛你」諧音之意，近年來也越來越多人開始會慶祝5月20日這個充滿的愛與幸福氛圍的日子，而今年更碰上難得的「2020520」（愛你愛你我愛你），不少美妝品牌都特別推出限定活動，不僅有優惠折扣，還有限定好禮免費送，像是雅詩蘭黛超美的乾燥花禮盒包裝或too cool for school限時買一送一活動，不能錯過！

肌膚之鑰

肌膚之鑰年度最暢銷的奢華訂製粉漾潤唇膏，共有嫩粉色、莓果和珊瑚橘等3種訂製色調，滋潤雙唇同時也為唇部帶來迷人好氣色，擁有不少忠實粉絲。肌膚之鑰更以此為即將到來的520推出「傳情限定活動」，於5/20當日購買任一款「奢華訂製粉漾潤唇膏」，即可免費獲贈價值1,000元的「奢華艷光訂製唇膏2g」精選色乙支。

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 奢華訂製粉漾潤唇膏，2.8g，NT$1,300。

雅詩蘭黛

為迎接一生只有一次的「2020520，愛你愛你我愛你」，雅詩蘭黛特別化身愛神丘比特，打造一系列優惠活動和限定好禮，甚至還有消費滿額抽《愛的迫降》孫藝珍同款耳環組、限量乾燥花包裝禮盒等超棒驚喜，讓每個女生不管有沒有對象都能幸福、美麗地慶祝520。

首先，即日起至5/20活動期間，凡購賣大名鼎鼎的「年輕金三角」小棕瓶、原生露或無敵霜任一款，即可獲得「臉紅心跳紅撲撲零錢包」及「520小禮包旅行組二選一」。

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲臉紅心跳紅撲撲零錢包和「520小禮包」二選一：年輕金三角保養組，價值NT$1,206；或是保濕持久美肌組，價值NT$1,290。

底妝也出了名好用的雅詩蘭黛當然也有針對底妝推出520活動，活動期間至5/20止，於全台專櫃購買「粉持久系列」、「粉保濕系列」、「白金級系列」任一粉底液，即可免費獲得「特潤超導修護露 7ml」＋「Pro全能防曬超輕感水凝露 5ml」；或是購買「粉持久完美持妝氣墊粉餅」，可免費獲得「永恆之戀湛藍氣墊收納包」乙個。

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲活動期間購買任一粉底液可獲得小棕瓶＋小銀管迷你組，粉持久氣墊粉餅則是加贈氣墊收納包。

另外，為致敬2020超夯的甜蜜韓劇《愛的迫降》，雅詩蘭黛更準備了女神孫藝珍同款施華洛世奇穿孔耳環組，於5/25前上傳5/14～5/20期間於雅詩蘭黛專櫃或官網單筆消費滿NT$2,020的發票即可獲得抽獎機會1次。

官網也驚喜推出限定活動，凡於5/20當日於官網購買「特潤超導修護露」或「特潤超導賦活精萃」，即可獲得絕美乾燥花包裝禮盒，限量只有100組，想買的人一起要記得搶起來。

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲5/20當日於官網購買「小棕瓶」或「小棕蜜」，即可獲得限量100組的絕美乾燥花包裝禮盒。。

too cool for school

韓系美妝品牌too cool for school向來寵粉不手軟，為歡慶一年一度的520到來，特別推出限時買一送一活動及滿額贈、回饋購金等多種優惠活動。

too cool for school「女王節520活動」於2020/5/20 上午10點至5/21上午10點止，限時24小時內官網全館買一送一。此外，消費滿1,000元即可享免運費和獲贈價值580元的「恐龍變色唇膏（隨機色）」；消費滿3,500元即獲贈價值880元的「雙重遮瑕妝前乳」，且訂單金額達2,500元還可享5%回饋購物金。

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲慶祝浪漫「520」美妝買1送1超划算 。（圖／品牌提供）

▲too cool for school消費滿1,000元送「恐龍變色唇膏（隨機色）」；消費滿3,500元送「雙重遮瑕妝前乳」。

►每天多睡10分鐘！懶人必備「縮時保養神品」一瓶搞定所有步驟

►來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣

►美妝推振興優惠！康是美贈衛生紙兌換券、面膜、唇膏買一送一

關鍵字：

美妝, 保養, 彩妝, 保養品, 520, 活動, 優惠, 折扣, 限定, 限量, 買一送一, 雅詩蘭黛, Estee Lauder, too cool for school, 肌膚之鑰, CPB
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

Dappei／打破你的「顏值迷思」　在江湖走跳一定要知道的4個穿搭觀念 來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手 「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握 超浮誇「巨大炸全雞」一咬就爆汁！全台4間推薦餐廳必吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面