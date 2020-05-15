松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

記者曾怡嘉 / 台北報導

沒被疫情打亂展店節奏，松本清台灣第12家門市於今（5／15）於微風台北車站B2開幕。微風北車店定位為一站購足為主的民生美妝保養藥妝店，坐落在三鐵共構商圈為最大優勢，開幕搶先獨賣超夯商品掀話題，成功獲得愛美女生目光。

第12家門市延續黃藍顯著顏色及「藥」字招牌LOGO外，佔地超過半百坪，供應商品數量近五千種品項，各式保健食品、輕量隨身攜帶方便功能性商品等一應俱全，期望能滿足車站通勤族的快速購物需求。

寬敞的全客層賣場，引進眾多獨家品牌，更擁有最齊全的「matsukiyo」松本清獨家都會生活購系列，讓人彷彿置身日本的購物商場。有著先天的交通樞紐優勢，除了主打通勤族客群，國內外觀光客也列為消費目標。

獨賣1.松本清自有品牌面膜

松本清獨家品牌「matsukiyo」全新研發的新款面膜，使用有機棉花製成的面膜布，

黃芩根萃取物、神經醯胺成分，修護肌膚超有感。





獨賣2.矯正體態趾套

專為女性設計，穿戴在腳趾上即可達到矯正的效果，保持完美體態！藉由姿態矯正成更美好的狀態，提高平衡感，調整腳趾平衡，讓身體的重心回到腳的內側，骨盆也會跟著回到正確的位置。

獨賣3.CB12美白漱口水

網紅們狂推有「接吻神器」」！領先其他實體通路搶先販售，獨家專利配方，兩周內幫助減少牙漬，淨化口腔12小時，預防口腔異味、淨白牙齒。

此次開幕連續17天推出全館結帳再享9折優惠外、精選分類結帳再享8折及開架彩妝77折起，只送不賣再加碼開幕期間內每週五、六、日來店消費再贈松本清開幕限定紀念帆布提袋(數量有限贈完為止)。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App