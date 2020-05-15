fb ig video ETtoday search mobile

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題

>

▲▼松本清第12家門市落腳微風北車。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

沒被疫情打亂展店節奏，松本清台灣第12家門市於今（5／15）於微風台北車站B2開幕。微風北車店定位為一站購足為主的民生美妝保養藥妝店，坐落在三鐵共構商圈為最大優勢，開幕搶先獨賣超夯商品掀話題，成功獲得愛美女生目光。

▲▼松本清第12家門市落腳微風北車。（圖／品牌提供）

第12家門市延續黃藍顯著顏色及「藥」字招牌LOGO外，佔地超過半百坪，供應商品數量近五千種品項，各式保健食品、輕量隨身攜帶方便功能性商品等一應俱全，期望能滿足車站通勤族的快速購物需求。

▲▼松本清第12家門市落腳微風北車。（圖／品牌提供）

寬敞的全客層賣場，引進眾多獨家品牌，更擁有最齊全的「matsukiyo」松本清獨家都會生活購系列，讓人彷彿置身日本的購物商場。有著先天的交通樞紐優勢，除了主打通勤族客群，國內外觀光客也列為消費目標。

▲▼松本清第12家門市落腳微風北車。（圖／品牌提供）

獨賣1.松本清自有品牌面膜

松本清獨家品牌「matsukiyo」全新研發的新款面膜，使用有機棉花製成的面膜布，
黃芩根萃取物、神經醯胺成分，修護肌膚超有感。

▲▼松本清第12家門市落腳微風北車。（圖／品牌提供）

獨賣2.矯正體態趾套

專為女性設計，穿戴在腳趾上即可達到矯正的效果，保持完美體態！藉由姿態矯正成更美好的狀態，提高平衡感，調整腳趾平衡，讓身體的重心回到腳的內側，骨盆也會跟著回到正確的位置。

▲▼松本清第12家門市落腳微風北車。（圖／品牌提供）

獨賣3.CB12美白漱口水

網紅們狂推有「接吻神器」」！領先其他實體通路搶先販售，獨家專利配方，兩周內幫助減少牙漬，淨化口腔12小時，預防口腔異味、淨白牙齒。

▲▼松本清第12家門市落腳微風北車。（圖／品牌提供）

此次開幕連續17天推出全館結帳再享9折優惠外、精選分類結帳再享8折及開架彩妝77折起，只送不賣再加碼開幕期間內每週五、六、日來店消費再贈松本清開幕限定紀念帆布提袋(數量有限贈完為止)。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

松本清, 分店, 開幕, 優惠, 獨賣
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

現在入手不算晚！6款型男必備「單肩小包」　顏值高又實用

松本清第12家門市落腳微風北車　獨賣「瘦身趾套」掀話題 香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了 cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握 日本推特熱議「星巴克牛奶盒玻璃杯」直呼好想要！　台灣也有得買 超浮誇「巨大炸全雞」一咬就爆汁！全台4間推薦餐廳必吃 日本女子爆買的「奶油唇膏」！金黃的銀杏色擦起來有夠時髦 韓國便利商店根本不科學！推出超怪黑色檸檬蘇打、豆腐麻糬甜筒卻好吃到爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面