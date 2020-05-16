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來體驗零粉感「不沾衣領」！蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣

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▲凡購買兩款零粉感底妝，即贈裝著白T的潮美無敵奶茶罐。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

美妝新品為了炒熱話題，總會推出許多神美周邊商品，今年夏季蘭蔻追加明星新色，趁勢推出潮流標語白T當作贈品，邀請所有女生一起來體驗零粉感粉底，不僅是水感、控油、服貼，持妝力更強到完全不怕沾染衣服。

▲▼ 蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻推出潮美白T，完美呼應零粉感底妝。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

蘭蔻零粉感超持久粉底上市以來，一直是網友心目中數一數二的持久粉底，打破持久等於厚重印象，這款粉底不僅水感服貼而且超輕盈，是許多女生夏季的首選。

▲▼蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲穿脫衣服完全不沾染。

隨著零粉感粉底追加新色，品牌首度突破美妝界公式，竟然發動零粉感白T挑戰賽，就是要向所有底妝控們下戰帖，底妝後穿脫上白T不沾染衣領，才能登上持久底妝冠軍寶座。

▲▼蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣。（圖／品牌提供）

▲潮美無敵奶茶罐數量有限，送完為止。

自6／1起，購買任兩件零粉感產品即限量加贈「潮美無敵奶茶罐」，外盒以粉底經典奶茶色為設計，裝載著印有時髦「Unstoppable is my power」標語的潮T，透過夏日必備的白色T恤，邀請大家感受零粉感底妝魅力，從此底妝再也不沾染。

▲▼蘭蔻首推「超美潮T」只送不賣 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲無論哪種膚色都能最適合的色選。

零粉感超持久粉底被網友譽為「最水潤服貼的持久粉底」，微霧光澤妝感，主打一整天不脫妝。粉底除了原有的12色選，更新增P-00、O-01兩色，同系列零粉感超持久粉底棒》亦新增010.1、005、01三色，讓色號選擇更為完整。

▲▼肌膚之鑰買護唇膏贈唇膏 。（圖／品牌提供）

▲唇妝控快來，肌膚之鑰買護唇膏送唇膏。

而肌膚之鑰也將於5／20推出傳情限定活動，消費者凡購買任一潤唇膏，即贈奢華豔光訂製唇膏迷你版2g一支（價值1,000元），每人限領乙次，數量有限，贈完為止。

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關鍵字：

蘭蔻, 白T, 零粉感, 底妝, 持久, 粉底液, 粉底棒
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