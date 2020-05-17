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女生第一次戀愛常有的5大錯誤觀念　「愛他就要無條件包容」超NG

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▲女生第一次戀愛常有的5大NG觀念。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia

第一次戀愛每個人都是懵懵懂懂的，興奮、期待又緊張，遇到很多問題都不知道為什麼會發生、該怎麼解決，覺得自己明明對另一半很好，但莫名其妙的戀情就破局了......快來看看許多女生戀愛時常有5大NG觀念你是否也中了？

▲女生第一次戀愛常有的5大NG觀念。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia ）

1.以對方為優先而忽略自己

很多女生初次戀愛時容易患得患失，被愛沖昏頭，把另一半看得比自己還重，總是繞著對方轉，什麼事都以對方為優先，忽略自己的感受，出了問題、有了爭執總是先把錯歸給自己，不知不覺中就越來越低聲下氣，變成事事以他為尊，不敢對另一半生氣、表達不愉快，只想著討好他，以換來「感情的維繫」。

▲女生第一次戀愛常有的5大NG觀念。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia ）

2.他應該要懂我

常有女生會有「如果他愛我，他就該懂我」、「在一起一段時間了，他應該了解我」，有時候生氣，什麼也不說就只等著另一半來低頭道歉，覺得對方應該知道原因。但其實大部分時候，男生是真的不懂，有什麼不愉快的最好直接說出來溝通，才能真的解決。

▲女生第一次戀愛常有的5大NG觀念。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia ）

3.每天都想黏在一起

有些人初次戀愛，總覺得要每天都黏在另一半身邊才幸褔甜蜜，最好像連體嬰般，24小時都膩歪在一起。但不論感情多好，每個人都是獨立個體，都需要有自己的時間、空間，別把另一半逼得喘不過氣，小心反而磨滅彼此的感情。

▲女生第一次戀愛常有的5大NG觀念。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia ）

4.愛他就要無條件包容

人都會犯錯，但別以為愛他就要無條件包容、原諒他做的所有事，一直退讓自己的底線，到最後不論何事只要他道歉就原諒他。這樣會縱容他養成「反正事後只要跟你道歉就沒事了」的觀念，甚至越來越不尊重你。

▲女生第一次戀愛常有的5大NG觀念。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.officia ）

5. 把戀愛當作全部

一談起戀愛，滿心滿眼只有另一半，完全忽略自己原本的生活，朋友邀約、家庭聚會全都放一邊，只繞著對方轉，最後發現自己生活裡只剩下另一半，分手後好像什麼都沒了？愛情並不是人生的全部，別本末倒置，為愛情拋棄了應有的生活。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 情侶, 初戀, 第一次戀愛, NG觀念, 錯誤觀念
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