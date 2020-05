Lisa兩隻手臂都比你一隻細！教你居家「兩動作」告別掰掰袖

編輯/JJ 圖/翻攝自IG@lalalalisa_m、小紅書@劉元

韓女團BLACK PINK成員Lisa以性感舞姿驚豔全球後,又有新畫報出爐!這回以晶透淡妝登上韓版《ALLURE》雜誌封面,清純甜美的粉嫩風格讓粉絲們狂讚,一連換上三套服裝都慵懶得抬起手臂演繹,其中這張環抱肩膀、雙手交疊的姿勢,更讓人驚嘆Lisa兩隻手臂加起來還是纖細到不行,想在無袖的季節來臨前練就Lisa般的瘦手臂,以下就教大家兩招針對「掰掰袖」的居家雕塑動作。

有「人間芭比」稱號的Lisa,不僅是擁有深邃精緻的臉蛋,纖長、毫無贅肉的四肢更是和芭比娃娃如出一轍,直角平肩、鮮明的鎖骨線條,向下連結到精瘦手臂,是女孩們都夢寐以求的體態。

剛好近期準備進入盛夏,為了漂漂亮亮穿上無袖背心,是時候該來鍛鍊手臂線條了,今天就來教大家兩個針對手臂的簡單居家運動,每天多花10分鐘必能看到成效,雖然不一定能練成Lisa那樣的逆天手臂,但至少也能急救鬆垮的掰掰袖,回歸最佳狀態。

얼루어 6월호 커버모델, 리사. 세 가지 모습의 리사를 만나보세요.

Oh! Lisa! Unveiling the June issue. Available for purchase! pic.twitter.com/hukSbGRWuG