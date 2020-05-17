Lisa兩隻手臂都比你一隻細！教你居家「兩動作」告別掰掰袖

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、小紅書＠劉元

韓女團BLACK PINK成員Lisa以性感舞姿驚豔全球後，又有新畫報出爐！這回以晶透淡妝登上韓版《ALLURE》雜誌封面，清純甜美的粉嫩風格讓粉絲們狂讚，一連換上三套服裝都慵懶得抬起手臂演繹，其中這張環抱肩膀、雙手交疊的姿勢，更讓人驚嘆Lisa兩隻手臂加起來還是纖細到不行，想在無袖的季節來臨前練就Lisa般的瘦手臂，以下就教大家兩招針對「掰掰袖」的居家雕塑動作。

有「人間芭比」稱號的Lisa，不僅是擁有深邃精緻的臉蛋，纖長、毫無贅肉的四肢更是和芭比娃娃如出一轍，直角平肩、鮮明的鎖骨線條，向下連結到精瘦手臂，是女孩們都夢寐以求的體態。

剛好近期準備進入盛夏，為了漂漂亮亮穿上無袖背心，是時候該來鍛鍊手臂線條了，今天就來教大家兩個針對手臂的簡單居家運動，每天多花10分鐘必能看到成效，雖然不一定能練成Lisa那樣的逆天手臂，但至少也能急救鬆垮的掰掰袖，回歸最佳狀態。

얼루어 6월호 커버모델, 리사. 세 가지 모습의 리사를 만나보세요.

Oh! Lisa! Unveiling the June issue. Available for purchase! pic.twitter.com/hukSbGRWuG — allure korea (@allurekorea) May 15, 2020

＃扶牆挺身

將雙手貼牆，約於胸部高度，與肩同寬或是略窄，離牆則大約一步距離，保持身體打直不彎腰，慢慢接近牆面，再慢慢推回原位，一組10下，休息30秒，做三組，可依能力逐步增加組數。

＃提物擺盪前臂

針對女孩們最介意的上手臂部位，還有個簡單的動作，手上可先準備稍有重量的物品如折疊傘、寶特瓶或是輕量小啞鈴，雙腳打開與肩同寬後，稍微半蹲、將身體往前傾，接著切記「肩膀與上臂保持不動」，僅運用手肘關節約在90度的範圍內前後擺盪前手臂，當手臂向下伸直時並不是與地面垂直，而是與前傾的身體平行，如此一來才能鍛鍊到手臂後方的肌肉，只要抓住零碎的時間都可以做這個動作，同樣也是要慢慢來才有效喔。

最後也別忘了要拉筋，舒緩緊繃的肌肉，動作也很簡單，只要手肘抬高抵著牆壁，身體往下壓即可。

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