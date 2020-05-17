乾洗手骨折價2.8折！出去玩切記帶著　外出瓶、家用瓶通通有

文／C編

新冠肺炎（COVID-19）在台灣疫情似乎趨緩，但仍不能掉以輕心，外出該有的清潔依然必備，勤洗手之外，帶著乾洗手方便隨時潔淨雙手或物品。乾洗手通常有凝膠雨噴霧兩種類型，適合不同狀況，「Her和她」推出茶樹精油乾洗手組，包含外出攜帶方便的100ml噴霧及凝膠，還有可以放在家中或辦公室的200ml噴霧，3瓶原價1648元，超級特價只要468元，連原價的零頭都不到，極度划算。



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噴霧、凝膠式的乾洗手，到底個適合什麼狀況？趕緊往下看。

噴霧式乾洗手

噴霧式乾洗手使用時講求快狠準，比較適合拿來做身體小範圍的清潔，例如手掌、手背等等，由於是噴灑方式，拿來使用在最容易藏污納垢的手機、電腦鍵盤等也很方便，可以先噴在紙巾或是抹布上後擦拭，達到消毒目的。

▲噴霧乾洗手容易使用。（圖／Pixabay）

出門在外尤其公眾場合還是需要小心一些，例如餐廳的餐桌、遊樂場所等等，在享受之前，也可以先用這類型的噴霧式乾洗手先噴灑在準備使用的地方清潔，加上有些產品裡面內含的茶樹精油，簡單安全的天然成分，使用起來更加安心。

凝膠乾洗手

凝膠狀乾洗手質地比較扎實，不像噴霧狀容易揮發，很適合帶在身上，清潔雙手、或是身體其他部位使用，可以徹底按摩清潔到手部細節，像是指縫、指甲縫隙等小細節，不會黏手的設計，使用起來也非常好推抹，尤其像是在戶外的小朋友，經常玩到身體上面髒兮兮，這時候這類型的商品立刻就可以派上用場。

▲噴霧、凝膠式乾洗手各有用途。（圖／記者林明瑋攝、 Pixabay）

而且有些凝膠式乾洗手裡面也添加了蘆薈的成分，較不會有乾燥的狀況，因此特別適合手部肌膚很乾燥的人，使用起來雙手比較不會感到不適，同時針對小朋友比較細嫩的肌膚，更加推薦使用凝膠款的單品。

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