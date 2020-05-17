星・變美／45歲李玟火辣身材上熱搜！緊實腰線＆翹臀竟靠「催眠法」

▲天后李玟近日曬出穿泳裝熱舞影片，超辣好身材甚至贏過許多少女。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@cocolee

華語歌壇天后李玟（Coco）不僅唱功了得，對於體態保養也很有一招。今年45歲的她近日在IG曬出一段穿著比基尼熱舞的影片，但比起舞蹈更吸睛的是她那前凸後翹的火辣好身材，緊實勻稱的體態線條甚至比許多20多歲的年輕女生還好，還因此登上熱搜，讓大批粉絲直接太辣、太性感、身材太厲害！而她這一身「凍齡」好身材除了靠飲食、運動雙管齊下，她還有一招獨特「催眠法」，到底怎麼回事？快來了解一下。

用「催眠法」遠離發胖食物

她曾透露自己其實是易胖體質，也曾為了身材苦惱過，後來靠著清淡養生的飲食搭配健康作息和規律運動，才慢慢調整到理想體態。像是在飲食上，她會盡量避開容易上火的油炸物、辛辣調味，甚至還會用「自我催眠法」告訴自己「我吃飽了」、「我不餓了」，讓自己遠離發胖垃圾食物，長期下來也就自然養成了清淡養生的飲食習慣。

緊急瘦身時只吃2餐

若是表演或拍MV等需要緊急瘦身時，她會禁止吃白米、麵類、麵包等精緻澱粉，並把早餐和午餐合併一起吃，將一日三餐變為兩餐。午餐常是以白菜、香菇、蘿蔔、豆腐等搭配清淡昆布湯底的青菜豆腐鍋為主，或是只用鹽和橄欖油調味的豆腐藻類雞肉沙拉；晚餐則以水煮豆腐、清炒小白菜搭配一小碗湯，且會盡量在6點前吃完。除了正餐外，任何零食、甜點、宵夜都完全不碰。

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每天捲腹600下

除了飲食上的調整，她每天會運動60～90分鐘，透過有氧鍛鍊心肺功能，或以重訓、核心搭配瑜珈等多樣性運動，練出緊實修長線條。如果真的很忙的時候，也至少會做30分鐘的有氧運動。

而說到Coco最讓人羨慕的緊實腰線和圓潤翹臀，她不只一次在IG上分享自己鍛鍊腰部和腹肌的方法，就是靠著每天做捲腹600下。第一組先做100下，休息30秒後再做100下，每200下為一組，總共做3組，雖然聽起來好像很多，但她也笑說這樣做完就可以放心享受美食了。

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▲李玟穿泳衣熱舞影片。

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