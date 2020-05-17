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氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

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▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash）

▲料理可以很輕鬆。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

近幾年氣炸鍋絕對是最夯的廚房家電之一，甚至在市面上還有專屬氣炸鍋調理的冷凍食品，購物平台「Her和她」的鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，原價10,780元、特價2,890元，只要一有貨就被掃光，現在不但補貨到，Her會員輸入折扣碼「loveher」還能再享優惠價，非搶不可。

氣炸鍋兼具烘烤炸功能，方便不在話下，不過每個人都有各自的使用心得，有人覺得輕鬆好用，有些人卻怕難清洗，究竟要如何跟它相處，其實掌握4個要點就能聰明用，讓氣炸鍋成為廚房裡必備的一員。

▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元。點我購買。

看內鍋材質知用法
市面上氣炸鍋商品玲瑯滿目，價差也不少，為何有些很便宜有些價格很高，當然材質佔很大因素，首先要看「內鍋」材質來決定注意事項，各有各的特色與禁忌用法，使用鐵氟龍不沾鍋塗層的內鍋，就跟一般不沾鍋一樣，嚴禁用鐵刷與金屬器具烹調，以免剝落，而陶瓷不沾鍋一樣也不要用金屬器具烹調或刷洗，且避免碰跌；用鈦金屬做成的內鍋，導熱性佳且易清潔，但價格自然不便宜。

▲做菜,煮飯,烹調,廚房,吃,炸雞,炸物。（圖／unsplash）

▲氣炸鍋標榜「低油」料理，但仍要控制進食份量避免發胖。（圖／unsplash）

通風要好
氣炸鍋產品成為一般小資族的最愛，因為好料理不佔空間，但切記氣炸鍋的原理是使用高溫空氣，在密閉空間循環加熱，接觸油脂或澱粉類，難免會出現油煙，所以必須擺放在通風良好的地方，或者是鄰近抽油煙機也行。

盡量不要料理蔬菜
雖然炸蔬菜也很好吃，但氣炸鍋建議還是以肉類或澱粉類可耐高溫烹煮的料理為主，因為高溫很容易破壞蔬菜的營養成分，既然蔬菜很方便料理，盡量用氣炸鍋烹煮肉類等其他食材吧。

▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash）

▲建議以肉類料理為主。（圖／unsplash）

先冷卻再清潔
因應氣炸鍋內部的不沾鍋塗層，其實清潔方式也跟不沾鍋有點類似，首先便是等冷卻後再清洗，且其他地方也避免使用鋼刷，用較溫柔的刷布或軟布清潔吧，若有嚴重的油污，可用冷水加上小蘇打煮沸分解油漬，而加熱管有時也會沾到油漬，記得在第一時間清理，不僅使用壽命可以延長，也省力多了。

▼▼點圖搶最超值氣炸鍋▼▼

▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash、Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,890元。點我購買。

鍋寶氣炸鍋強調減油80％，配件採冷軋鋼或高級合金，加上食品級不沾材質，耐熱260℃，安全無虞。觸控式按鍵相當方便，4.8L的大容量，料理整隻雞都沒問題，附烤盤、烤模、炸籃、炸鍋等，無需再添購其他物件，就能滿足所有需求，購物平台「Her和她」祭出2,890元的超特價，Her會員輸入折扣碼「loveher」還能再享優惠價，並加贈金鑽不沾炒鍋及玫瑰料理刀，是時候入手了！

關鍵字：

Her, Her和她, 氣炸鍋, 料理, 鍋寶
fashion.net

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