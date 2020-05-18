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這雙喬丹鞋要1677萬元！　蘇富比網拍Air Jordan 1創史上最高天價

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▲▼Air Jordan 1球鞋 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲「籃球之神」喬丹巔峰時期穿過的Air Jordan 1球鞋，以56萬美元、約合台幣1677萬元的天價成交。（圖／翻攝蘇富比官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎改變人們的購物方式，國際拍賣行也從實體拍賣會轉戰網路拍賣，屢創佳績，蘇富比（Sotheby’s）17日拍賣「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）巔峰時期穿過的Air Jordan 1球鞋，以56萬美元、約合台幣1677萬元的成交價，超越去年以43萬7,500美元成交的Nike 1972年製Moon Shoe，榮登新一代最高價球鞋寶座。

▲▼Air Jordan 1球鞋 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲Air Jordan 1球鞋左腳是美國碼13號，右腳則是13.5號。

近期喬丹的紀錄片《The Last Dance》熱播，讓球鞋收藏家、創辦全球第一間球鞋博物館的Jordan Geller大受感動，於是委託蘇富比拍賣一雙喬丹於1984至1985年球季穿過的簽名版Air Jordan 1球鞋，於《The Last Dance》播出最後一集的17日當天進行線上拍賣，球鞋為球隊芝加哥公牛代表顏色為紅、黑、白配色，但雙腳尺碼不一，左腳是13號，右腳則是13.5號。

▲▼Air Jordan 1球鞋 。（圖／翻攝蘇富比官網）

▲喬丹的親筆簽名讓鞋款的身價飆高。

此雙Air Jordan 1球鞋起標價15萬美元，吸引全球4大洲、年齡從19歲至50多歲的人士上網競標，蘇富比透露7成投標者都是新客，最終以超過估價3.5倍的天價、約台幣1677萬元成交，創下史上最貴球鞋紀錄。

▲▼佳士得網拍巨鑽 。（圖／公關照）

▲佳士得端出起標價約2995萬元起標的28.86克拉巨鑽進行網上拍賣。（圖／佳士得提供）

同樣積極經營線上拍賣的佳士得（Christie’s），將於6月16至30日舉辦的線上珠寶專拍，呈現佳士得史上最高價的拍品，是1只、成色D、淨度VVS1、Type IIa等級的28.86克拉祖母綠形切割鑽石戒指，起標價100萬美元、約台幣2995萬元起標，是否吸引藏家大膽投標，值得觀察。

關鍵字：

蘇富比, 佳士得, 喬丹, Air Jordan 1
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