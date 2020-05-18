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貝克漢女兒接地氣穿Uniqlo　590元格紋洋裝配花田超美

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▲▼ Harper 。（圖／翻攝Victoria Beckham IG）

▲哈珀穿著Uniqlo格紋洋裝賞花。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢（David Beckham）一家因新冠肺炎影響，在英國鄉間豪宅進行居家防疫，不時po出在家做美食、玩樂高、看電影的動態與粉絲分享，近日英國政府防疫政策鬆綁，讓一家人終於踏出家門曬太陽、欣賞田野風光，小女兒哈珀（Harper Seven Beckham）穿著橘紅色的格紋洋裝賞花，令網友驚訝的是，她竟穿著590元的Uniqlo！

▲▼ Uniqlo 。（圖／翻攝Uniqlo官網）

▲Uniqlo橘色格紋細肩帶洋裝，590元。（圖／翻攝Uniqlo官網）

貝克漢夫婦寵小女兒哈珀眾所皆知，從小讓她穿Burberry、Chloe等各大精品童裝，去年底她受洗時，更特別向巴黎精品童裝品牌Bonpoint訂製的珠繡米色長洋裝與斗篷，讓她以優雅端莊的造型亮相，估計訂製一套數萬元起跳。

▲▼Harper 。（圖／翻攝Victoria Beckham IG）

▲哈珀受洗時穿巴黎精品童裝品牌Bonpoint訂製的米色長洋裝與斗篷。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

但這回哈珀梳起包頭、穿上充滿夏日氣息的橘色格紋洋裝，到花田中進行寫生，讓人見識到她不只是穿名牌，也會接地氣穿快時尚品牌Uniqlo，而在居家防疫期間，她隨著爸爸貝克漢一起做菜，也曾穿另一件大小格紋拼接的藍色Uniqlo洋裝，獨特設計為Uniqlo與設計師品牌JW ANDERSON的聯名款，目前台灣官網只剩黑色款，定價990元。

▲▼Harper 。（圖／翻攝Victoria Beckham IG）

▲哈珀也曾穿Uniqlo與JW ANDERSON聯名的格紋洋裝在家做菜。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲▼ Uniqlo 。（圖／翻攝Uniqlo官網）
▲Uniqlo與JW ANDERSON聯名格紋洋裝，目前台灣官網只剩黑色款，990元。（圖／翻攝Uniqlo官網）


關鍵字：

哈珀, 貝克漢, 維多利亞貝克漢, Bonpoint, Uniqlo
fashion.net

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