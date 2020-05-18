「海洋拉娜平替版」一抹被圈粉！超特價現省1020元　換季靠這罐就夠

編輯 / Helen

保養不一定要花俏，經典反而長長久久，資生堂的百優精純乳霜就是一例，不用廣告，靠著顧客的無限回購就默默熱賣超過30年，近年還有「La Mer（海洋拉娜）乳霜平替版」的稱號，霜狀質地但不黏膩，一抹化開，水嫩豐盈，很適合春夏交替的現在。

▲SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3,300元，特價2,280元。點我購買。

「資生堂百優精純乳霜」1989年推出至今，一路拿下許多美妝大賞的獎項，主打高保濕、高保護、高賦活、抗氧化全方位四大功效，別以為只有婆婆媽媽愛用，打開美妝版，會發現討論度居高不下，「用了6瓶了」、「乾肌救星」、「絕對推百優，我媽用了20幾年，現在快60歲了，完全沒皺紋和斑」等等，好評沒斷過。

▲乳霜是保養程序中必備的一環。（圖／Pexels）

乳霜是保養程序中最不可漏掉的重點項目，它能幫助肌膚鎖水，將所有的營養封存在裡面。也就是說無論保養多勤快，臉上塗抹的精華，甚至是剛敷完面膜，如果不抹上乳霜等於浪費了前面的悉心塗抹，也難怪保養無感。

購物平台「Her和她」為了讓更多女孩體驗經典保養的魅力，推出「資生堂百優精純乳霜」加大版75ml，原價3,300元，超級特價2,280元，原本就是愛用者，當然要囤，如果從來沒接觸，可別錯過機會，用了一定被圈粉。

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