FENDI夯包Peekaboo製作過程公開！手工編織、雷射切割超精彩

▲FENDI Peekaboo 包款製作過程揭秘。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI旗下Peekaboo推出多年依然在大勢包款行列，編織工藝與鮮明輪廓是不變的亮點，近日品牌將包款的製作方法公開，將傳統手工藝與現代 3D 技術結合，親手編織下才誕生了絕美Peekaboo。

▲Peekaboo 使用雷射按照 FENDI 書寫體的紋路來切割 。（圖／品牌提供）

Peekaboo在2009年誕生，至今也有將近10年歷史，品牌陸續推出各種變奏款式象徵它屹立不搖的地位，近日也將包款的獨家製作方法公開，通過三種技術「雷射切割」、「Interlace」，以及又被稱為鑲嵌的「Intarsio」打造。像是在男用 Peekaboo 包款上運用了 Selleria 車縫技術與「Intarsio」皮草工藝，先在皮片背面加上樹脂，接著根據設計使用雷射來切割皮革，按照 FENDI 書寫體的紋路來切割，最後加入 Pequin 條紋圖案的內襯，當成烘托包身前側圖案的背景。

▲Intarsio 工藝在外側運用手工縫製技術，以皮革片在下、水貂皮草飾片在外的方式，手工進行縫製和組裝。（圖／品牌提供）

另外， Intarsio 工藝則是在外側運用手工縫製技術，第一部分包括準備底下的「網子」，手工雕刻的皮革搭配另一層皮革以增加厚度，接著在頂部加入皮草飾片，將多層水貂皮草組裝在一起以獲得所需的大小，然後按照所需的圖案將水貂皮草飾片進行切割和縫製。最後將兩片皮片，以皮革片在下、水貂皮草飾片在外的方式，手工進行縫製和組裝。

▲採用INTERLACE編織工藝製成的標準和迷你尺寸 Peekaboo 包款。（圖／品牌提供）



採用INTERLACE編織工藝製成的標準和迷你尺寸 Peekaboo 包款，便可以見到最傳統的工藝，將皮革切割成條狀，再以手工進行組裝和編織成繩結，接著在另一側折疊，最後使用大型金屬針進行縫製，將包身定型，將品牌皮革編織工藝發揮至極。

▲Max Mara 攜手設計師二人組 Nathalie Du Pasquier 與 George Sowden 推出CoopDPS 聯名款太陽眼鏡，NT$14,000。（圖／品牌提供）

此外，Max Mara 攜手設計師二人組 Nathalie Du Pasquier 與 George Sowden 推出CoopDPS 聯名款太陽眼鏡，兩位藝術家自1980 年代走紅，旗下設計多有衝突色彩和亮眼外型，此次眼鏡正面採用方中嵌圓的設計，對標誌性的「棱鏡」（Prism） 細節進行了獨特的演繹。

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