fb ig video ETtoday search mobile

FENDI夯包Peekaboo製作過程公開！手工編織、雷射切割超精彩

>

▲FENDI Peekaboo 包款製作過程揭秘。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI旗下Peekaboo推出多年依然在大勢包款行列，編織工藝與鮮明輪廓是不變的亮點，近日品牌將包款的製作方法公開，將傳統手工藝與現代 3D 技術結合，親手編織下才誕生了絕美Peekaboo。

▲Peekaboo 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo 使用雷射按照 FENDI 書寫體的紋路來切割 。（圖／品牌提供）

Peekaboo在2009年誕生，至今也有將近10年歷史，品牌陸續推出各種變奏款式象徵它屹立不搖的地位，近日也將包款的獨家製作方法公開，通過三種技術「雷射切割」、「Interlace」，以及又被稱為鑲嵌的「Intarsio」打造。像是在男用 Peekaboo 包款上運用了 Selleria 車縫技術與「Intarsio」皮草工藝，先在皮片背面加上樹脂，接著根據設計使用雷射來切割皮革，按照 FENDI 書寫體的紋路來切割，最後加入 Pequin 條紋圖案的內襯，當成烘托包身前側圖案的背景。

▲Peekaboo 。（圖／品牌提供）

▲Intarsio 工藝在外側運用手工縫製技術，以皮革片在下、水貂皮草飾片在外的方式，手工進行縫製和組裝。（圖／品牌提供）

另外， Intarsio 工藝則是在外側運用手工縫製技術，第一部分包括準備底下的「網子」，手工雕刻的皮革搭配另一層皮革以增加厚度，接著在頂部加入皮草飾片，將多層水貂皮草組裝在一起以獲得所需的大小，然後按照所需的圖案將水貂皮草飾片進行切割和縫製。最後將兩片皮片，以皮革片在下、水貂皮草飾片在外的方式，手工進行縫製和組裝。

▲Peekaboo 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo 。（圖／品牌提供）

▲採用INTERLACE編織工藝製成的標準和迷你尺寸 Peekaboo 包款。（圖／品牌提供）

採用INTERLACE編織工藝製成的標準和迷你尺寸 Peekaboo 包款，便可以見到最傳統的工藝，將皮革切割成條狀，再以手工進行組裝和編織成繩結，接著在另一側折疊，最後使用大型金屬針進行縫製，將包身定型，將品牌皮革編織工藝發揮至極。

▲Max Mara 攜手設計師 George Sowden 與 Nathalie Du Pasquier 推出 CoopDPS 聯名款“ NEOPRISM” 太陽眼鏡 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 攜手設計師 George Sowden 與 Nathalie Du Pasquier 推出 CoopDPS 聯名款“ NEOPRISM” 太陽眼鏡 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 攜手設計師二人組 Nathalie Du Pasquier 與 George Sowden 推出CoopDPS 聯名款太陽眼鏡，NT$14,000。（圖／品牌提供）

此外，Max Mara 攜手設計師二人組 Nathalie Du Pasquier 與 George Sowden 推出CoopDPS 聯名款太陽眼鏡，兩位藝術家自1980 年代走紅，旗下設計多有衝突色彩和亮眼外型，此次眼鏡正面採用方中嵌圓的設計，對標誌性的「棱鏡」（Prism） 細節進行了獨特的演繹。

►朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛「兩樣」甜笑融化粉絲

►包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

關鍵字：

FENDI, Peekaboo, Interlace, Intarsio, 包款, 手袋
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

「每天走路30分鐘」真的可以瘦！專家傳授4方法加速脂肪燃燒　

「每天走路30分鐘」真的可以瘦！專家傳授4方法加速脂肪燃燒　

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

櫻花妹瘋DIY「藍天碳酸果凍飲」！手殘族也能自製絕美天空 歐陽娜娜、泫雅隔空撞包！「風格天差地遠」掀網友兩極評價 女生第一次戀愛常有的5大錯誤觀念　「愛他就要無條件包容」超NG 最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK 周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開 這雙喬丹鞋要1677萬元！　蘇富比網拍Air Jordan 1創史上最高天價 皮克斯角色變充電線保護套！巴斯光年救援、毛怪掛門上還原經典場景

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面