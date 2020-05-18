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佐丹奴開大絕！找來全智賢、金英光把300塊服裝穿出三千塊高級感

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@giordanokr

韓女星全智賢雖然已是兩個孩子的媽，年近40卻仍保有二十多歲的青春樣貌，至今仍是一屆廣告女神，近期則是為服裝品牌佐丹奴（GIORDANO）代言新品，用女神氣場駕馭起平民穿搭，將300塊錢的平價服飾穿出10倍價格的高級質感，引起網友們一致讚嘆，男裝部分則由帥氣男星金英光演繹，也完全不輸給前輩全智賢！

全智賢日前3秒客串《屍戰朝鮮》後，又驚喜現身李敏鎬新戲《The King：永遠的君主》，也為服裝品牌NEPA演出了復古風搞笑廣告，在洗衣店大跳怪舞成功吸睛，這次為南韓佐丹奴拍攝一系列新品形象，穿起簡約風休閒服裝，配上極淡的自然妝容，展現高級感與清新氣質。

▲全智賢代言佐丹奴。（圖／翻攝自IG@giordanokr）

▲全智賢代言佐丹奴。（圖／翻攝自IG@giordanokr）

適合春夏的棉麻感西裝套裝、襯衫，不論正式、休閒皆宜，營造出女性幹練時髦的成熟風範，接著穿起輕便的居家服裝，素面背心、五分短褲、瑜伽褲⋯⋯都是大家日常最普通的穿搭單品，但是在全智賢身上卻莫名的好看，網友們紛紛表示：「為什麼我穿一樣卻像大媽⋯⋯」、「高挑穿什麼都好看。」、「所以說我逛網拍都要把麻豆臉遮住。」、「人比衣服美太多！」把平價的幾百塊服飾穿成像幾千塊的質感，令人不禁佩服全智賢的天生美貌。

▲全智賢代言佐丹奴。（圖／翻攝自IG@giordanokr）

南韓的佐丹奴比在台灣相對受歡迎許多，服裝款式也不盡相同，李孝利、Rain、張東健⋯⋯等等藝人都曾經代言過，今年春夏女裝由全智賢擔綱，男裝部分則是找來了男星金英光，以模特兒身份出道的他，接演過不少火紅韓劇，大家肯定對他不陌生，擁有188公分超高挑身材，是個穿什麼都好看的衣架子，這次為佐丹奴拍攝男裝形象同樣也利用了帥氣外型撐起平價服飾，一點也不輸給演藝圈大前輩全智賢，熟練地演繹率性慵懶風格，時而露出甜死人的大男孩笑容，讓人完全無法專心看衣服。

▲全智賢代言佐丹奴。（圖／翻攝自IG@giordanokr）

▲全智賢代言佐丹奴。（圖／翻攝自IG@giordanokr）

被《夫婦的世界》捧紅的新一代女神韓素希，同樣也是拍攝工作、代言接不完，近期為南韓運動品牌BARREL FIT拍攝一組絕美形象，清純外表下的好身材藏不住，連女生們都不禁拜倒在她的魅力之下。

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關鍵字：

全智賢, 金英光, 佐丹奴, giordano, 南韓, 代言, 平價, 韓素希
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