肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

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2018年曝光的Yeezy 451，儼然成為系列中最神秘的鞋款，不僅沒有確切的發售日期，就連清晰的碟照也非常少。不過，歷經兩年的時間，肯爺（Kanye West）似乎要把這雙鞋拿出來販售。日前，肯爺在巴黎演出時親自穿上Yeezy 451，隨後YEEZY MAFIA更發布鞋款近照，種種線索都暗示Yeezy 451有望在今年釋出。

▲肯爺在巴黎親自穿上Yeezy 451。（圖／達志影像）

Yeezy 451外型奇特，與Yeezy Boost 350 V2、Yeezy Boost 700 MNVN的設計有很大的不同，是一雙有著骨骼塑料設計的鞋款，因此也被稱為「龍骨鞋」。該鞋款曝光至今沒有過多的資訊，但是根據YEEZY MAFIA的照片可以清楚看到，Yeezy 451大面積的鋸齒外型，從鞋底延伸到鞋面，散發強烈視覺效果，同時再搭配網眼布與襪套鞋身，帶出超前衛設計感，這也是肯爺一直走在時尚尖端的原因。

▲Yeezy 451設計與其它Yeezy鞋款不同。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）







▲鞋面被骨骼塑料包圍，因此也被稱為龍骨鞋。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

目前Yeezy 451沒有過多細節照片與發售資訊，但YEEZY MAFIA表示該鞋款為樣品照，因此Yeezy 451有可能在生產階段，並預計會在今年推出。

此外，先前7-Eleven（7-11）透露與Nike合作打造的SB Dunk Low，本意為慶祝滑板納入東京奧運的比賽項目，但受到新冠肺炎（COVID-19）影響，奧運被迫取消，順延至明年舉行，因此外媒便透露該鞋款取消上市，並且有一定的機率不會發售，希望大家別太失望囉。

在 Instagram 查看這則貼文 Complex Sneakers（@complexsneakers）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 15 日 下午 4:38 張貼

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