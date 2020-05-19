fb ig video ETtoday search mobile

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

>

編輯／Duke

2018年曝光的Yeezy 451，儼然成為系列中最神秘的鞋款，不僅沒有確切的發售日期，就連清晰的碟照也非常少。不過，歷經兩年的時間，肯爺（Kanye West）似乎要把這雙鞋拿出來販售。日前，肯爺在巴黎演出時親自穿上Yeezy 451，隨後YEEZY MAFIA更發布鞋款近照，種種線索都暗示Yeezy 451有望在今年釋出。

▲YEEZY 451。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、達志影像）

▲肯爺在巴黎親自穿上Yeezy 451。（圖／達志影像）

Yeezy 451外型奇特，與Yeezy Boost 350 V2、Yeezy Boost 700 MNVN的設計有很大的不同，是一雙有著骨骼塑料設計的鞋款，因此也被稱為「龍骨鞋」。該鞋款曝光至今沒有過多的資訊，但是根據YEEZY MAFIA的照片可以清楚看到，Yeezy 451大面積的鋸齒外型，從鞋底延伸到鞋面，散發強烈視覺效果，同時再搭配網眼布與襪套鞋身，帶出超前衛設計感，這也是肯爺一直走在時尚尖端的原因。

▲YEEZY 451。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、達志影像）

▲Yeezy 451設計與其它Yeezy鞋款不同。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

▲YEEZY 451。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、達志影像）

▲鞋面被骨骼塑料包圍，因此也被稱為龍骨鞋。（圖／翻攝自IG@yeezymafia）

目前Yeezy 451沒有過多細節照片與發售資訊，但YEEZY MAFIA表示該鞋款為樣品照，因此Yeezy 451有可能在生產階段，並預計會在今年推出。

此外，先前7-Eleven（7-11）透露與Nike合作打造的SB Dunk Low，本意為慶祝滑板納入東京奧運的比賽項目，但受到新冠肺炎（COVID-19）影響，奧運被迫取消，順延至明年舉行，因此外媒便透露該鞋款取消上市，並且有一定的機率不會發售，希望大家別太失望囉。

►肯爺滿足鞋迷願望！5月YEEZY發售清單驚見初代配色　還有黑魂、亞限可以買

►7-11超狂聯名鞋款曝光　販售方式會是ibon預購或集點加價送嗎？

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Yeezy451, 肯爺, 巴黎, 350V2, 龍骨鞋, 7-11, Nike, SBDunkLow, 新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

男生會突然提分手的4大原因　想「無縫接軌」新曖昧對象

男生會突然提分手的4大原因　想「無縫接軌」新曖昧對象

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

迪麗熱巴靠「煮飯」也能瘦！私房菜單大公開　連零食都DIY

迪麗熱巴靠「煮飯」也能瘦！私房菜單大公開　連零食都DIY

凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感 歐陽娜娜、泫雅隔空撞包！「風格天差地遠」掀網友兩極評價 周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開 氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明 分手後容易後悔的星座Top 3　牡羊衝動誤事、第一只是想博關心 宜蘭老宅下午茶超強！精選TOP 10每間都想吃　還有媲美日本Harbs的水果千層 「每天走路30分鐘」真的可以瘦！專家傳授4方法加速脂肪燃燒　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面