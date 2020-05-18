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樂高新系列「悟空小俠」開箱　齊天大聖變機甲、豬八戒餐車還能射子彈

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▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

來自丹麥的玩具品牌樂高（LEGO），繼近幾年推出不少以中華年節為主題的特定組合，深受粉絲歡迎，近期更上市以中國故事《西遊記》為主題的全新產品線「悟空小俠」，讓粉絲可以用樂高做出金箍棒啦！其系列結合高科技時代風格，不但有機甲、戰車、戰機等超酷元素，連超可愛的移動餐車都有，上方還有旋轉機關槍可發射子彈，《ET FASHION》搶先開箱！

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲悟空小俠主角孫小天。

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲結合現代元素的機甲設計，裡面還有操控室喔。

來自歐洲的樂高，繼2011年推出以日本忍者文化為主題的NINJAGO旋風忍者系列之後，再度推出以亞洲故事為基礎的全新系列，將《西遊記》故事搬到500年後的高科技時代，由孫悟空接班人齊小天與夥伴們展開冒險征途，全系列8組盒組即起上市，單盒售價1,199元至5,699元，未來也將接檔推出卡通，帶領粉絲們走進全新的樂高西遊記世界。

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲朱大廚移動釘耙車也上場了，採可上掀式設計，內裝也很有看頭喔。

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲上方的機關槍設計，轉動尾巴就能連發射出子彈。

其故事架構是將故事搬到500年後的現代。一心嚮往成為像孫悟空一樣英雄的齊小天，意外找到了孫悟空的金箍棒，為了對抗被解除封印的牛魔王，將與他的夥伴們龍小驕、朱大廚與沙大力，在樂高世界裡成為新一代英雄。

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲牛魔王與鐵扇公主也上場啦，背面按鈕還能讓機甲發光，氣勢十足。

樂高在新品上市期間，也特別舉辦「我的金箍棒，我做築」拼砌挑戰賽，即起至6／5中午12點止，利用家中的樂高創作自己的金箍棒，在活動頁面上傳作品並分享創作理念，時間截止後將統計按讚數前3名，可獲得特製樂高獎牌，以及Monkie Kid悟空小俠系列商品。另即起至6／28，在全台指定門市消費Monkie Kid悟空小俠系列，滿額1,399元即可獲得限量積木體驗包。

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲最大組合萬能海上基地登場。

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲用機甲還有朱大廚與龍小驕的噴水器攔擊。接著用起重機鉤住牛雜兵的突擊艇。

▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）▲樂高悟空小俠新系列開箱。（圖／記者蔡惠如攝）

▲展開後設計包括1間小工廠可以為悟空小俠打造超讚機甲。準備好抵抗牛雜兵的鉚釘突擊艇與噴射背包攻擊，保衛船支。

關鍵字：

LEGO, 樂高, 悟空小俠, 孫悟空, 西遊記, 金箍棒, 開箱
fashion.net

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