「貓咪起司蛋糕」萌翻！綿密內餡好吃療癒　奴才們必須朝聖

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@neko_cheese_

前陣子日本烘焙公司ALL HEART Company旗下推出的「貓咪造型吐司」爆紅，現在又有新的姐妹品牌—「貓咪起司蛋糕」（ねこねこチーズケーキ）即將登場！同樣是貓頭造型的甜點超級可愛，讓人完全無法抗拒，會在東京的自由之丘開設第一家專賣店，貓奴們必須朝聖。

「貓咪起司蛋糕」將普通的圓型蛋糕長出貓耳，做成萌萌的貓頭造型，光外觀就已經打中少女心，根本不忍心切開破壞貓貓的臉。除了造型可愛，這款起司蛋糕本身就很厲害，從它的橫切面來看，綿密的起司餡滑順可口。

這款蛋糕使用法國布里起司製作，味道香醇濃郁，一般起司蛋糕常用的餅乾底，被酥脆派皮取代，外層的口感更佳，上層再淋上酸酸甜甜的杏桃醬，光看製作過程就要流口水了。

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「貓咪起司蛋糕」專賣店選址在日本東京的自由之丘，預計5月20日開幕，貓奴們有機會的話絕對必訪，也好希望在台灣可以吃得到。貓咪造型的食物總是特別療癒，新加坡廚師Shirley（@littlemissbento）經常在IG分享自己做的造型食物，其中有許多款都是貓咪模樣，像用杏仁做成貓耳的起司塔就超級Q，還有白飯捏成的貓咪壽司。

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