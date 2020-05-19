今夏出鏡率最高的「微中分髮」！偏旁1cm女神力爆棚　朴敏英、韓素希都在留

今年春夏時裝周秀場上，「中分造型」出鏡率超高，許多超模都展現多款不同的中分髮，收起額前的髮絲，露出美麗的臉龐，再搭配亮麗有神的繽紛眼妝，女性魅力油然而生。

韓系微中分髮型

在最近熱門的韓劇女角造型中，中分的髮型也相當出挑，由於中分造型更適合額頭較窄、鵝蛋臉的人，ghd國際講師Oka建議，額頭較寬的人可以偏旁分一點，或於額前拉出微捲髮絲修飾輪廓。

像是今年《愛的迫降》飾演世理的孫藝珍、《夫婦的世界》韓素希，以及朴敏英等韓星，都是比中分在偏一點的微中分髮型，想要有韓國歐膩的溫柔魅力，秘訣在「分線」，在吹整同時將頭頂分線吹出，分線不需要太分明，自然模糊的感覺能提升慵懶感，最後再抹上捲髮的造型品即可。

2020SS時裝周的半濕髮中分

今年秀場上中分髮型的重點，從去年熱門的濕髮質地轉換成「半濕髮」，頂部髮絲帶微濕感，髮尾自然蓬鬆，像Blumarine秀場模特兒，有如身在海邊般自在慵懶，充滿夏日度假風情。再結合俐落簡約的中分，並將兩側髮絲勾向耳後，完整露出額頭和臉龐，展現女性亦剛亦柔的自信。

若是想創造更時髦的頂部濕髮感，記得先將頭髮梳順後，再利用造型凝膠融合慕斯輔助；髮尾則搭配霧感效果的打底噴霧，以電棒或繞捲吹髮定型，創造宛如天生的自然捲，氣質動人。

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（圖左至右）

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2.BALMAIN強力豐盈慕絲300ml，NT$1,450

3.R+CO造型慕絲165ml，NT$1,000

4.evo髮根蓬鬆噴霧200ml，N$T850

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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