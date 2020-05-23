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夏天最需要自帶涼感的「身體乳」　推薦6款一擦降溫全身清爽

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雖然才五月，氣溫已經動不動就飆到三十好幾，讓人熱得受不了。這時保養最怕悶熱黏膩，尤其是身體面積這麼大，感受更明顯。好在許多品牌都推出「涼感身體乳液」，冰冰涼涼的質地擦在身上不僅舒服，還能幫助降溫，讓人更有動力完成保養。

SABON清爽保濕凝凍

清爽保濕凝凍(Body Gelée)顧名思義是凝膠質地，擦在身上就有涼爽感，是SABON夏天超受歡迎的單品！不只質地輕盈且有涼感，成份也不馬虎，還加進酪梨油與蘆薈萃取，讓清爽與滋潤能並存於保濕凝凍之中，是夏季最完美的身體保養乳液。品牌還透露，許多愛用者會分裝少部分到小容器中冰在冰箱，在出外一整天或除毛後，用冰鎮過的凝凍敷著肌膚更是清涼加倍。

清爽保濕凝凍有多種香味可選擇，包含SABON經典的PLV、以色列綠玫瑰、茉莉花語、白茶、麝香、橙花漫舞、西西里柑橘通通有，2020還將增加極受歡迎的「玫瑰茶語」。

 L’OCCITANE歐舒丹果漾馬鞭草活力泡泡凍

品牌鐵粉都知道，每年夏天L’OCCITANE都會推出備受喜愛的馬鞭草系列。像這罐「果漾馬鞭草活力泡泡凍」在凝凍質地中還如入微型氣泡，一抹於肌膚瞬間化為清新水感質地，為肌膚注入滿滿保濕感，是悶熱炎夏的最佳潤膚選擇。加上細緻的柑橘檸檬調香氣，讓人更有消暑感。這罐也可以置於冰箱冷藏後使用，清涼度更飆升。

AROMATHERAPY ASSOCIATES舒緩凝膠

來自英國的AROMATHERAPY ASSOCIATES(簡稱AA)是許多芳療迷的愛，尤其是沐浴油系列。不過AA還有罐隱藏版保養好物，就是這罐身體用的舒緩凝膠(DE-STRESS MUSCLE GEL)，擠出來的凝膠質地，碰觸到肌膚好涼爽，加上擁有迷迭香、薰衣草等冷性精油，幫助肌肉放鬆。特別的是，裡面也同時帶有黑胡椒、薑精油可暖和痠痛部位。所以久站或久坐、長時間維持同一姿勢者，或是運動後，搭配按摩塗擦起來會特別有感舒緩。

 Natura Bisse C+C 維他命賦活身體乳霜

夏日充足的陽光使人充滿活力、心情愉悅，但強烈的日曬卻不討喜，Natura Bissé特別研發了「C+C 維他命賦活身體乳霜」，不僅含有維他命C、維他命E預防陽光造成的肌膚傷害，還有蘆薈成份，幫助舒緩曬後肌膚，並帶有輕微涼感。輕盈質地非常適合夏天，讓身體肌膚照樣水潤不間斷。

 品木宣言漫步在雲端腿部舒緩霜

內行人到品木宣言一定會補貨的明星產品！火紅多年的漫步在雲端腿部舒緩霜，擁有複方植物精油成份包括薄荷、絲柏、歐薄荷和雪松。能舒緩疲累的雙腿，釋放肌肉緊張與壓力，讓雙腿恢復活力。最棒的是沁涼的觸感，一擦真的讓雙腿超輕盈，就像漫步在雲端，暢快的涼感當成身體乳液也很適合。

 FEES美腿舒活霜

同樣以放鬆腿部為主的身體乳液，特別的是有兩階段薄荷成份，從一開始複方精油中含有的薄荷，再到複合式的薄荷醇乳酸脂、薄荷醇配方，一抹瞬間清新沁涼，更有溫和不刺激的涼感持續接力，讓肌膚迅速獲得舒爽和輕盈感。當然，也很推薦使用於肩頸、上臂等處，解除肌膚疲勞和悶熱。

夏天最需要的清涼感身體乳液參考價錢

SABON玫瑰茶語清爽保濕凝凍 200ml，NT$1,480
L’OCCITANE歐舒丹果漾馬鞭草活力泡泡凍150ml，NT$1,380
品木宣言漫步在雲端腿部舒緩霜，NT$1,150
AROMATHERAPY ASSOCIATES舒緩凝膠150ml，NT$1,450
Natura Bisse C+C 維他命賦活身體乳霜 250ml，NT$4,300
Fées美腿舒活霜150ml，NT$1,380

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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總熱量低於500卡！適合夏日的低脂創意料理—涼拌雞胸肉義大利麵食譜 好吃又能瘦！

SABON最熱賣的玫瑰茶語系列擴大，從護手霜到身體乳都有，玫瑰加上莓果宛如超好聞的花茶香

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 涼感, 身體乳, 保養
fashion.net

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