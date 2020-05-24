夏季必備開架防曬乳5選　潤色修飾、海洋友善通通有

2020年開架防曬乳推出許多新品，其中多款都訴求成分「海洋友善」，也有許多品牌為符合敏感肌膚需求，新增多款物理性防曬，以下推薦各類型的平價開架防曬產品，超詳細整理快來看看！

戶外防曬推薦：曼秀雷敦SUNPLAY 柔光美肌防曬乳液



產品特色：

1. 添加獨特晴空藍色調+細微光感微粒，有效提亮暗沉、蠟黃膚色，呈現輕透勻亮的白皙素肌。

2.富含玻尿酸鈉、甘草酸鉀及三重維他命C、E、B5，有效舒緩潤澤肌膚因日曬後造成的肌膚不適及乾燥。

3.極效耐水耐汗，適合長時間戶外活動。

4.通過敏感性測試，無添加香料、礦物油，溫和無負擔。

5.價格甜甜超平價！

類型：化學性防曬

防曬力：SPF50+ PA++++

容量與價格：30g，NT$220

適用：一般肌膚、敏感肌適用

醫美防曬推薦：理膚寶水全護清透亮顏妝前防曬隔離乳

產品特色：

1.防曬隔離同時提亮膚色，玫瑰新色能校正膚色不均與臉部泛紅，展現玫瑰般粉嫩的妝效。

2.富含抗UV防曬專利成分Mexoryl® SX/ Mexoryl ®XL抗長波UVA防曬濾劑Uvinul A+®，能完整抵禦長波UVA/短波UVA/UVB對肌膚造成黑老傷害防護。

3.添加理膚寶水獨家溫泉水可達到8小時鎖水保濕，避免脫妝。

類型：化學性防曬

防曬力：SPF50 + PA++++

容量與價格：30ml，NT$980

適用：一般肌膚、敏感肌適用

醫美防曬推薦：雅漾全效極護防曬系列

2020年法國雅漾推出四支防曬新品，全系列經實測臨界波長皆超過370nm，能抗UVB與長波UVA，有效阻隔紫外線對肌膚的傷害。並皆添加雅漾活泉水，防曬同時調理保護肌膚。

1.全效極護控油清爽防曬液SPF50+

產品特色：

1.海洋友善，不添加傷害海洋環境的矽靈和水溶性防曬劑，提升配方的生物可分解性。

2.無色、清爽質地、防水抗汗配方，控油調理不泛油光，日常與戶外活動均可使用。

類型：化學性防曬

防曬力：SPF50+

容量與價格：50ml，NT$1080

適用：油性肌膚、敏感肌適用

2.全效極護輕透防曬液SPF50+

產品特色：

1.海洋友善，不添加傷害海洋環境的矽靈和水溶性防曬劑，提升配方的生物可分解性。

2.無色、防水抗汗配方，透氣裸膚質地，日常與戶外活動均可使用。

類型：化學性防曬

防曬力：SPF50+

容量與價格：50ml，NT$1080

適用：一般肌膚、混合肌、敏感肌適用

3.全效極護亮顏防曬乳SPF50+

產品特色：

1.具備潤色功能，適合作為防曬兼妝前打底，妝感更透亮

2.不易致痘及低敏性。

3.Boots Star Rating 最高等級5星防曬力，經 SGS 測試，產品對抗UVA及UVB的能力比值，結果為5顆星（測試日期 2020/2/13）

類型：化學性防曬

防曬力：SPF50+

容量與價格：30ml，NT$980

適用：各膚質、敏感肌適用

4.全效極護物理防曬液SPF50+

產品特色：

1.無香純物理防曬液（成分添加TiO2二氧化鈦+ Zno氧化鋅+維他命E原+雅漾舒護活泉因子），不含香料與矽靈，配方溫和。

2. 質地更清爽，超防水、無色不泛白，戶外活動時不擔心流白汗。

類型：物理性防曬

防曬力：SPF50+

容量與價格：30ml，NT$980

適用：一般肌膚、敏感肌、孩童適用

海洋友善防曬推薦：Neogence霓淨思 輕透潤色防曬乳

產品特色：

1.採用海洋友善配方，不添加可能傷害珊瑚的化學

2.具潤色效果，勻潤膚色、修飾瑕疵，打造自然裸妝感，質地輕透不厚重，好推不黏膩

成分類型：化學性防曬

防曬力：SPF50★★★

容量與價格：30ml，NT$700

適用：一般肌膚

敏感肌防曬推薦：St.Clare聖克萊爾純淨礦物溫和防曬乳

產品特色：

1.含珊瑚友善成分（不含夏威夷、帛琉禁用成分），保護海洋生態

2.成分溫和，無添加香精、酒精。並添加複方植物舒緩精萃，能安撫舒緩肌膚，減緩因乾燥引起的泛紅。

3.延展性佳好塗抹，顏色自然均勻不泛白。

類型：物理性防曬

防曬力：SPF50★★★

容量與價格：30ml，NT$980

適用：一般肌膚與敏感肌均適用

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 瓶瓶罐罐不在姐的保養字典裡！SOFINA「縮時雙粹」完美日常保養，肌膚always在頭等艙，這樣才叫美得高效

● 夏天詢問度最高的醫美「水飛梭」，2020年推出新機型！大家最想知道的療程QA一次解答

● 2020年4款「有感美白霜」推薦，兼顧保濕亮白、掃暗沈，乾肌女孩必看！