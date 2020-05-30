低卡「燕麥優格杯」超飽腹！4款簡單製作　吃出健康好身材

燕麥是營養價值高的低脂減肥聖品，早上來一杯水果燕麥優格杯，酸酸甜甜口感豐富，而且飽腹感超強，適合當減肥期間的代餐！

4款隔夜燕麥杯做法

第1杯：南瓜麩質優格杯

食材清單：南瓜泥無糖優酪乳、燕麥麩皮、堅果和藍莓

燕麥用熱水泡，慢慢就會膨脹變濃稠，加一些蜂蜜調味道，南瓜泥蒸好加上低脂鮮奶。

第2杯：隔夜麩質優格草莓穀物杯

食材清單：燕麥麩質、優酪乳、低脂穀物麥片、草莓粒、迷迭香

奇亞籽2匙+燕麥2匙+無糖優酪乳+低脂鮮奶+藍莓，濃稠濃依據自己喜好！

冰箱冷藏一晚即可

第3杯：芋泥麩質優格滿足杯

食材清單：紫薯泥、芋泥、燕麥、無糖優酪乳、藍莓、香蕉

紫薯和芋泥蒸熟後加適量牛奶壓成泥，水果喜歡吃什麼就放，但注意不要放熱量太高的。

第4杯：可可燕麥優格芒果杯

食材清單：無糖優酪乳、可可、燕麥麩質、無糖優酪乳、芒果粒、椰絲

5g可可粉+燕麥麩皮+適量水（超濃郁的可可味！）瓶底我擺放了草莓，優格杯可以早上或者前天晚上先做好。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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