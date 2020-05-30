fb ig video ETtoday search mobile

低卡「燕麥優格杯」超飽腹！4款簡單製作　吃出健康好身材

>

燕麥是營養價值高的低脂減肥聖品，早上來一杯水果燕麥優格杯，酸酸甜甜口感豐富，而且飽腹感超強，適合當減肥期間的代餐！

4款隔夜燕麥杯做法

第1杯：南瓜麩質優格杯

食材清單：南瓜泥無糖優酪乳、燕麥麩皮、堅果和藍莓

燕麥用熱水泡，慢慢就會膨脹變濃稠，加一些蜂蜜調味道，南瓜泥蒸好加上低脂鮮奶。

第2杯：隔夜麩質優格草莓穀物杯

食材清單：燕麥麩質、優酪乳、低脂穀物麥片、草莓粒、迷迭香

奇亞籽2匙+燕麥2匙+無糖優酪乳+低脂鮮奶+藍莓，濃稠濃依據自己喜好！

冰箱冷藏一晚即可

第3杯：芋泥麩質優格滿足杯

食材清單：紫薯泥、芋泥、燕麥、無糖優酪乳、藍莓、香蕉

紫薯和芋泥蒸熟後加適量牛奶壓成泥，水果喜歡吃什麼就放，但注意不要放熱量太高的。

第4杯：可可燕麥優格芒果杯

食材清單：無糖優酪乳、可可、燕麥麩質、無糖優酪乳、芒果粒、椰絲

5g可可粉+燕麥麩皮+適量水（超濃郁的可可味！）瓶底我擺放了草莓，優格杯可以早上或者前天晚上先做好。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

在台北最頂級六星級飯店享受SPA！台北文華東方酒店芳療中心限定會員方案，輕鬆享受以台灣為靈感設計的特色療程

總熱量低於500卡！適合夏日的低脂創意料理—涼拌雞胸肉義大利麵食譜 好吃又能瘦！

SABON最熱賣的玫瑰茶語系列擴大，從護手霜到身體乳都有，玫瑰加上莓果宛如超好聞的花茶香

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 燕麥優格杯, 減肥
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

環島4家最超值住宿！台北老爺酒店一泊二食3899元　花蓮美崙只要2700元

環島4家最超值住宿！台北老爺酒店一泊二食3899元　花蓮美崙只要2700元

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

因GD爆紅的「穆勒鞋」成2020必備款！愛穿不穿的隨性搭法才是潮

炎亞綸、禾浩辰素T搭BOSS西裝帥氣滿分　「對的鞋」才能穿出紳士品味 初次約會怕冷場？這6個超實用聊天話題　學起來就不出錯！ 低卡「燕麥優格杯」超飽腹！4款簡單製作　吃出健康好身材 維密超模公開「減脂飲食6秘訣」　1個月−5kg瘦回S形纖腰好身材 最愛「麻煩女」星座男Top 3 ！天蠍得不到越愛、第一名超意外 【敦南誠品熄燈系列5】作家謝哲青為了看書　每天來回永和走4小時 Melody秀長腿站台ALLSAINTS　疫情悶太久進店狂喊打包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面