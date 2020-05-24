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金泰希出道20週年造型回顧史！六部人氣韓劇　從狠心女二→溫柔鬼媽媽

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出道至今已滿20年的金泰希，不但沒有隨著歲月的消逝而老化，反而越活越美麗，近期更因事隔四年多後復出的《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》一劇，再次引發眾人討論！這就讓我們一起回顧金泰希過往曾紅遍一時的經典劇中造型：

《天國的階梯》

2003年底開播的《天國的階梯》，在當時創下42.4%的超高收視率，成為年度韓國電視劇的收視冠軍。雖說金泰希在本劇飾演的韓友莉並非女一，而是心胸狹窄的女二，但精湛的演技加上那炯炯有神的大眼，早已贏得許多觀眾的矚目。

劇中金泰希多以乾淨俐落的妝髮亮相，造型則以西裝外套突顯幹練態度，此外，金泰希也會特地戴上垂墜式長耳環，除了修飾臉型，也巧妙增添一絲女人味。

然而，金泰希也會依照場合和當日造型選擇配帶的耳環，像是偏向淑女風的裝扮，金泰希便會以珍珠耳環或彩寶，簡單卻能提升整體的氣質。

《愛在哈佛》

想起韓劇裡那純真的校園愛情劇，那麼一定少不了2004年由金來沅和金泰希主演的《愛在哈佛》。兩人從相識到分離，再到面臨人生中的重大轉折，如此深刻的愛情故事深深感動諸多粉絲。

造型方面，金泰希多以襯衫搭配丹寧夾克，或與V領針織衫打造學院風的衣裝層次。

配件上髮箍則成了金泰希時常配戴的造型小物，不僅使整體顯得朝氣許多，也多了鄰家女孩的乖巧氣質感。

《特務情人IRIS》

然而到了2009年，金泰希更以動作懸疑片《特務情人IRIS》吸引更多不同戲路的粉絲。犯罪心理分析專家的角色設定，以及冷豔又酷帥的面貌，使金泰希成功奠定韓國戲劇女王地位。

為了襯托角色的聰敏與幹練性格，金泰希大多時間皆身著西裝套裝展現專業的一面，同時中性的黑色也是也是印象加分點。

《我的公主》

一夜之間變成集團小公主的浪漫喜劇片《我的公主》，雖然並未如前幾部所提及的創下高收視佳績，但與宋承憲的高顏值組合依然成功吸引粉絲們的關注，尤其劇中那夢幻的公主系造型更令許多女孩的少女心爆棚。

好比抓摺澎袖、蕾絲滾邊、蛋糕澎澎裙…等，這些公主必備的衣著元素皆出現在了金泰希的戲服上，另外，金泰希時常配戴的各式樣頭飾，特別是華麗造型的髮箍，都成了當時韓國女孩們必備的時髦單品。

《龍八夷》

2015年，金泰希靠著《龍八夷》中女主角的冷豔氣質使粉絲們再度戀愛，除了劇中的俐落妝髮成了當時眾多人仿效的對象，俐落的衣裝打扮更成功突顯強悍的女性氣勢，魅力百分百。

《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》

事隔四年多的時間未接演電視劇的金泰希，終於在今年正式以《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》強勢回歸。劇中金泰希飾演一位因車禍逝世的母親，為了看女兒長大便選擇以鬼魂身份留在人間，母親的愛、甚至家人和朋友間的情感都完美被詮釋。

想必有追《鬼媽媽》的你，一定對前幾集中金泰希身著的桃粉色翻領大衣印象深刻，雖然造型簡單卻足以勾勒溫柔且感性的性格。

面對韓國冷颼的冬季，金泰希也時常身穿熊寶寶的短毛絨大衣亮相。造型上除了和針織衫搭配，也可在中間穿上一層開襟衫，藉此增添溫暖時髦層次。

在家中的金泰希則選擇穿上整套式的連帽套裝，既舒適又不顯得邋遢。

然而除了大衣之外，風衣則是襯托女性氣質的最佳好選擇！女孩們可以選擇和金泰希一樣繫上腰帶、束起袖口，簡單透過廓型雕塑身形曲線，抑或隨性地罩上風衣，展現瀟灑風韻。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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出道20週年造型回顧史！六部人氣韓劇，帶你一同窺探氣質女神金泰希的魅力所在！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金泰希, 造型, 穿搭
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