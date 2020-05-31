不只時髦，還超美！9間必去的精品博物館

走一趟這些品牌開設的博物館，不僅能深入了解品牌精神，還能看到許多平常看不到的珍貴收藏！

羅浮宮、奧賽、龐畢度、古根漢、MOMA......那些世界知名的博物館與美術館，想必是許多人的人生旅遊清單的比訪之處。但其實有許多時尚、珠寶、鐘錶品牌，也都有隸屬旗下的品牌博物館，而且所在之處，往往與品牌發展有著深刻的淵源。說視覺饗宴，自然是不在話下，下一次有機會出國一遊，把這些地點列入行程當中，保證會成為別人眼中的時髦內行人！

Gucci Garden思想大爆炸

2011年，Gucci 博物館（Gucci Museo）在佛羅倫斯一座深具歷史意義的古樓落成，有機會一遊佛羅倫斯的朋友，很難不為這座充滿歷史軌跡的城市而著迷，百花大教堂、烏菲茲美術館，文藝復興的濫觴。有人說，整個佛羅倫斯，本身就是一座博物館。而在今一月，由 Gucci 現任創意總監 Alessandro Michele 一手設計的品牌博物館重新開幕，並以全新概念規劃，正式更名為 Gucci Garden。對於 Alessandro Michele 而言，花園是生命蓬勃之處，是永恆的起點，也是永恆的依歸。運用嶄新概念呈現的 Gucci Garden，一如這位設計師擅長的設計觀點：打破時間與文化的順序與界限。整座空間成為了一個實驗室，當中所展示的藝術品不依時間順序，而是以今昔對比展開對話。過去曾擔任 Gucci 設計師們的作品也收納其中，也證明了現任設計時對於時間與文化堆積的體察與尊重。在零售空間裡，Gucci Garden 限定商品，是給此一遊的客人專屬的購物體驗。當然，來到佛羅倫斯，除了時尚、購物，也不能錯過美食饗宴。Gucci 與米其林三星主廚 Massimo Bottura 合作的 Gucci Osteria，讓你不用大老遠拉車到莫德納，也能品嘗到星級主廚為你打造的義式風味。

Granville, Dior 時尚大師的鄉愁

也許 Christian Dior 的命運，與戰爭脫不了關係。二戰過後，Dior 先生一手造的 New Look 一鳴驚人，Dior 的時尚之路就此揭開序幕。但 Dior 先生的故事，得從童年說起，1905年，Dior 家族在法國西北部的 Granville 購入了 Rhumbs 別墅，在女主人，也就是 Dior 先生的母親的巧手之下，別墅換上了粉紅色與灰色的外衣。幽靜的花園搖身一變，成為一座充滿英式風情的庭園，簇擁著 Dior 先生鍾愛的玫瑰花，以及各種迷人的萬紫千紅。Dior 先生的美好童年正是在此度過的，從別墅入口的地板上鑲嵌的羅盤玫瑰馬賽克裝飾，他最愛的紅色、粉紅與灰色，還有各種姿態的玫瑰花，至今依舊滋養著品牌的優雅精神。一戰時期，Granville 莊園是 Dior 家族最堅實的堡壘，無奈卻抵不過1929年的金融危機。莊園遭拍賣後，一直到1997年，才改建 Christian Dior 博物館。如今，博物館每年規劃不同主題展覽，但永遠不變的，是這座滋養 Dior 先生優雅品味的迷人所在。

Palazzo Spini Feroni 明星們的鞋匠, Salvatore Ferragamo

佛羅倫斯是許多義大利時尚品牌的重要基地，Salvatore Ferragamo 便是其中。當 Ferragamo 先生在好萊塢奠定了聲譽後衣錦還鄉，並決定在佛羅倫斯落腳。如今的品牌總部與博物館 Palazzo Spini Feroni 購於1938年，這座建築的起源可追溯至1289年，原為銀行家 Geri Spini 為其家族所建造的奢華寓所。博物館的開辦則是在1995年，除了展示品牌歷史中許多重要作品，更同時展現藝術、設計、娛樂、傳播、資訊、社會思潮……等，是如何影響人們的穿著。有趣的是，品牌專賣店與博物館間，更以一個稱作 Ferragamo’s Creation 空間相通，讓參觀與購物體驗能夠一氣呵成！

Hermes 永恆的馬術精神

「愛馬仕博物館是與眾不同的。博物館的前身是我祖父 Emile-Maurice Hermès 的辦公室。我祖父不僅是一位精明的商人，也是一位藝術家。」愛馬仕主席兼行政總裁杜邁先生曾這麼說。愛馬仕博物館正位於品牌巴黎 Faubourg Saint-Honoré 總部的正上方。裡頭的收藏，證明了 Emile-Maurice Hermès，品牌第三任總裁對於馬術的熱愛。曾經屬於拿破侖將軍或西班牙國王的馬蹬、鑲有錦緞的十八世紀馬鞍，甚至連 Jérôme Guerrand-Hermès（Emile-Maurice Hermés 後代協會的秘書長）童年時的玩具馬車，都曾是拿破崙三世之子所擁有的。如今，龐大的收藏成為愛馬仕工坊最豐沛的靈感來源，以過往為立足點，愛馬仕在皮革工藝上的創新之路，得以無限延伸。而博物館自1950年正式成立後，也僅對員工以及特定人士開放參觀，溫莎公爵夫人、Elixabeth Taylor、Grace Kelly，甚至是前任創意總監 Martin Margiela，都曾流連其中。

Fondation Louis Vuitton 當代藝術對話

Louis Vuitton 與藝術界的交流合作由來已久，從近來與羅浮宮及 Jeff Koons 合作的藝術大師系列，或是前任女裝創意總監 Marc Jacobs 與草間彌生、Stephen Sprouse 等當代藝術巨擘聯手合作的系列作品，都堪稱聯名經典。而在2014年正式對外開放的路易威登基金會，從外觀設計上，便為品牌與當代藝術的連結做出明確的定調。「在巴黎構建一艘成為法國文化使命標誌的美妙艦船」成為建築師 Franck Gehry 的使命，而 LVMH 集團執行長 Bernard Arnault 則將這座基地視為「一片全新的天地開啟了與廣大公眾的對話，並為眾多藝術家和知識份子提供了討論和思考的平台」。除了常態性的收藏展出外，每年依照主題打造的特展，是品牌與民眾互動交流的最佳平台。也許路易威登基金會不似其他品牌，將過去的創作展示在你我面前，卻皆由這個獨特的空間，展現更具深度的品牌精神。

Fondazione Prada 思辯的絕美舞台

現代藝術、建築、電影和哲學，創立於1993年的 Prada 基金會，試圖以文化的角度剖析當代現象，而這也是 Prada 女士個人鍾愛的命題。於2015年正式對外開放的 Prada 基金會的米蘭新展館，則是適合思考與批判的重要基地，除了主題展覽之外，就建築本身而言，都是非常具有份量的創作。由 Rem Koolhaas 所帶領的OMA團隊構思設計，建於1910年的老釀酒廠搖身一變，成為米蘭最具代表性的前衛地景之一。老建築的保護與新建築的創建，不僅是這項建築企畫的重要目標，新舊之間的衝突觀點，同樣是 Prada 女士經常運用在設計裡頭的思維。從展場、電影院，Prada 基金會提供沉溺思辨的旅人一個流連的完美空間，而由知名導演 Wes Anderson 操刀設計的光明酒吧（The Bar Luce），則是為米蘭咖啡館的氣氛，添入更多的想像空間。

Chaumet 跨越世紀的浪漫

品牌歷史悠久的 Chaumet，不僅擁有許多重量級的顧客，如拿破崙與約瑟芬皇后，更是第一件進駐精品林立的巴黎凡登廣場的品牌。位於品牌旗艦店的二樓，正是 Chaumet 博物館的所在處。於1777年由路易十六王朝委託建築師 Belanger 設計裝潢，與建築師 Mansart 所打造的外牆相互呼應，盡現十八世紀風格美學。視覺感無限延伸的鏡廳，為空間帶來更多力道與氣勢，而在冠冕展廳中，展示著最能代表品牌精神的冠冕陳列。數以百計以鎳銀製作的冠冕模型，被懸掛在牆面上，輕重之間，承載著逾百年的極致與奢華！

Patek Philippe Museum 時間的寶庫

不僅是品牌歷史的珍藏空間，更是鐘錶史最奢華典雅的寶庫，位於瑞士日內瓦的百達翡麗博物館，十六世紀至今，關於鐘錶演進的迷人細節。位於地面樓層，古代製錶師、珠寶工匠、雕刻師與琺瑯工匠所使用的工具陳列其中，二樓空間擺放著品牌1839年開業至今的鐘錶藏品，三樓則是16世紀至19世紀的鐘錶珍藏。原址曾為多家珠寶公司的工坊，直至1998年，建築的擁有者，也是現今百達翡麗總裁 Philippe Stern 其妻子，將這個府有歷史的空間重新規畫，搖身一變成為記述時光進程的詩意空間。關於光陰的美好，在這公開卻又不失私密感的博物館中，讓人得以細細品味，如果說誰最擅長為時間賦予奢華，百達翡麗自然是其中好手。下次來到日內瓦湖畔，不妨一探百達翡麗博物館，親眼見證光陰走過的軌跡。

愛彼Audemars Piguet博物館，走進鐘錶的微型世界

想要一窺擁有百年豐富歷史的工坊不再遙不可及！Audemars Piguet愛彼錶在六年前啟動了「創始人之家 Maison des Fondateurs」計畫，以品牌起源地Le Brassus的古老工坊建築物為核心，向外擴建當代感十足的博物館工作坊Musée Atelier。這座被大自然美景環抱，並將於2020年夏季正式開幕、年底正式對外開放，從地底拔起的螺旋結構玻璃屋，由丹麥建築事務所BIG Bjarke Ingels Group設計；內部展覽則由德國博物館設計團隊ATB Atelier Brückner策劃，透過300多款AP珍藏的鐘錶時計－古董懷錶、報時錶等等，與陳列於其中的各式裝置、雕塑與木偶的呼應對照，走一趟更能感受愛彼工匠們的奇心巧藝。點此網站預約參觀。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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