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Cartier、Tiffany「婚禮鑽戒」怎麼選？14個品牌經典款推薦　準新娘必看

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不論妳是準新娘，或是純粹鑽石控，入手鑽戒確實是人生一大要事，不只要拿捏預算，更要仔細看設計與風格；在實際走進珠寶店試戴之前，以下先來看哪款最得妳心！

BOUCHERON

Quatre系列可以說是BOUCHERON最具代表的款式之一，不論是日常輕珠寶也有鑽戒可供選擇！不論是Double Gadroon雙圈同心圓圖案、鑽石圈、Grosgrain羅緞直線刻紋和Clou de Paris巴黎飾紋等等元素，延伸出許多變化款，最適合個性派的時髦女孩！Quatre Radiant鑽戒0.2克拉主石，另鑲嵌0.18克拉鑽石，售價約新台幣NT$213,000

另一款特別的Facette菱格紋系列最大特點在其戒圈，俐落的幾何菱形刻面組合，是現代又摩登的風格代表。Facette鉑金單鑽戒指0.5克拉鑽石主石約新台幣NT$259,000

BVLGARI

關於情人之間交換戒指定情有此一說：16世紀初期，世上第一只定情戒在威尼斯交換。寶格麗以這傳說為靈感，推出威尼斯系列Dedicata Venezia婚戒系列，獻給如此浪漫的義大利傳統，更再細分三個子系列：1503Torcello以及Giudecca，設計特色在突顯單顆鑽石，並以密鑲鑽石作為襯托。以1503系列鉑金戒指舉例，主鑽重量自0.3克拉起參考售價約新台幣NT$968,000起。

CARTIER

Solitaire 1895單鑽戒指系列一如其名，早在1895年即推出，戒台設計相當經典又耐看，主石部分則提供「半訂製服務」，可根據個人需求選擇不同車工與克拉數或等級。參考價格約台幣NT$134,000起。

CHANEL

如果傳統的單鑽戒指不能抓住妳的心，不妨參考CHANEL香奈兒的開放式設計鑽戒！一端是山茶花一端是梨形切割鑽石，如指間戒的設計，穿戴起來的裝飾效果非常討人喜歡。Camelia Precieux開放式戒指，18K白金鑲嵌1顆梨形切割鑽石及31顆鑽石，建議售價NT310,000Camelia Precieux戒指，18K白金鑲嵌1顆梨形切割鑽石及31顆鑽石，建議售價NT310,000。或參考搭配同系列，戒環側身為五瓣山茶花花型的鑽石戒指，也相當別緻。

CHAUMET

Josephine系列的設計靈感源自約瑟芬皇后，冠冕造型十分討喜，有顯眼華麗的Aigrette Imperiale，或是俐落而不失優雅的Aigrette單鑽戒指，中央水滴造型修飾效果非常好，價格則依照中央主石條件不同而有調整。2020年也推出全新作品，三款Josephine AmourD'aigrett戒指（一款鑽戒與兩款鑽石線戒），除了延續冠冕造型的核心設計輪廓，特殊的戒環線條，強調重疊混搭穿戴的變化。

CHOPARD

蕭邦婚戒系列當中以這款愛心型車工的鑽戒最搶眼，如果預算不是問題，就選擇這款主石超過11克拉的鑽戒吧，把甜滋滋的愛心輪廓發揮至最大值！價格店洽

DE BEERS

Infinity系列鑽戒以交疊環繞的無限符號為啟發，充滿的細膩設計貫穿戒台，並以中央主鑽為焦點，再搭配上閃亮的密釘鑲鑽，是柔美典雅又有氣息的代表款。售價NT308,000起。

GRAFF 

Laurence Graff Signature勞倫斯格拉夫經典鑲嵌設計鑽戒與婚戒，靈感來自完美切割的鑽石琢面，金屬戒環部分有著不同切面，是大氣又有個性的一款作品。售價店洽

HARRY WINSTON

HW Logo婚戒系列的底座鑲嵌設計，除了代表著品牌的首字母縮寫，更代表著Husband & Wife的涵義。主石共有三種不同重量：0.5、0.7與1.0克拉，為了展現更明亮的效果，1克拉的鑽戒更採用了品牌經典的極細微密鑲嵌設計，此細節襯托出主石的璀璨光芒，加高的底座設計，簡潔圓潤的線條十分優雅。售價店洽

HEARTS ON FIRE

如果復古風格是妳的菜，請記得這款經典的Repertoire系列戒指，主鑽與排列成環狀的配鑽互相搭配，除了能反射出最耀眼的火光，也有加大主鑽克拉數的效果。 鉑金鑽石戒指，主鑽0.3克拉，另鑲鑽石0.55克拉，參考售價約NT132,000起。

PIAGET

Piaget Passion單鑽訂婚戒指以最經典的圓鑽為設計焦點，外圈再鑲嵌一圈圓鑽裝飾，讓整體看來更加地耀眼！鉑金材質戒台，中央單顆圓形主鑽有0.32.0克拉可供需求選擇，另鑲嵌多顆圓鑽，參考價格NT154,000起。

TASAKI

Piano系列戒指以鋼琴的格狀琴鍵為設計靈感，使用品牌專有的特殊櫻花金SAKURAGOLD™，是相當襯托膚色的選擇，而除了單鑽款，或是三顆並排鑽石款，最特別的是側邊密鑲鑽石的款式。全系列參考價NT33,600起。

TIFFANY

說到Tiffany當然不能錯過六爪鑲嵌的The Tiffany Setting鑽戒！從1886年開始使用的設計，沒有任何一種鑲嵌法、婚戒設計能比它更廣為人知，以醒目立體的鑲爪，將鑽石高高托起，目的在讓鑽石能全方面折射光源，有更好的火光表現，同時也是Tiffany & Co.獨家專利的設計。參考價NT$50,000起

VAN CLEEF & ARPELS

Couture系列戒指以不對稱設計勾勒出高級訂製服紐釦的靈感，是優雅且獨具創意的一款鑽戒。另外一款也相當受到歡迎的Estelle鑽戒，則是有著再簡約一些的外型設計，最有特色的就是品牌獨有的工藝技術「鑲珠」，戒圈兩側每一顆圓潤的小珠子皆以手工細膩打磨，襯托著主鑽耀眼的光芒。價格則依照中央主石條件不同而有調整。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 婚禮, 鑽戒, Cartier, Tiffany, Chanel
fashion.net

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