涼鞋的季節又來了！PUMA撞色拼接大膽配白襪、Nike蜜桃粉甜得剛剛好

夏天到了，也代表穿涼鞋的季節也正式到來！各大運動品牌也紛紛開始主打運動涼鞋的款式，除了一樣好走之外，粉嫩的色系、透氣清爽的材質，都讓人非常心動。在天氣越來越熱之前，讓我們一起把涼鞋準備好！認真進行足部保養，穿上後秀出妳美美的指甲油或是光療囉～

Puma

Future Rider Sandal 輕厚底涼鞋

Puma 在 80 年代推出的 Rider 鞋款，減震顆粒大底、超輕盈鞋身都是招牌特色，2020 春夏 Puma 推出 Future Rider 系列，同時也延伸出融合經典特色的 Future Rider Sandal，延續繽紛無色限 DNA，4色以上的撞色拼接，織布與皮革的異材質拼接，打造這款超繽紛超有活力的運動涼鞋。

天后代言人 Jolin 蔡依林也為這款涼鞋拍了一系列形象照，她穿著超有夏日氣息的平口 Crop Top 與白色短裙，配上中筒襪與涼鞋，完成一款潮流女孩的風格。若是覺得 Jolin 襪子配涼鞋的組合太大膽，其實這款單穿也絕對好看。

New Balance

SDL 600

喜歡雙帶涼鞋的人就選這款！2020 春夏全新配色是百搭的米白與活潑的黃綠撞色款，兩段式的魔鬼氈搭配插扣設計，能調整到最適合妳腳形的鬆緊度；綁帶內側有泡棉內襯，長時間走路也超舒適。EVA 材質大底與輕量耐磨橡膠，穿起來會覺得超輕盈。

SDL 850

喜歡戶外風格更強烈一點的人，可以選擇這款，綁帶式的設計豐富鞋面變化。魔鬼氈與尼龍織帶的綁帶材質、緩震舒適的一體成型 EVA 鞋底，踏出的每一步都很輕。2020 春夏全新配色包含米白、深藍、粉Ｘ綠Ｘ橘撞色款，喜歡百搭或是活潑感的人，都能找到自己命定的那雙。

Nike

Owaysis

Nike 今年夏天首發涼鞋，蜜桃粉的顏色甜的剛剛好，特別適合運動少女！雙帶鞋面是寬Ｘ細的組合，讓鞋面變化更加豐富，側邊的魔鬼氈讓穿脫不用經過兩道手續，對懶人來說是更方便的選擇。波浪鞋面與泡綿中底，絕佳的緩震效果，讓腳感更加舒適。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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