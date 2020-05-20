世界5大精品手錶銷售排名！勞力士穩居龍頭、藏家們最愛PP錶王

Morgan Stanley摩根士丹利與LuxeConsult瑞士奢侈品調查公司日前聯合公布瑞士鐘錶的最新財報研究，報告內容針對2019年的股市觀察、由瑞士鐘錶工業聯合會發表的出口數據…等分析做出統整，透過這份研究，除了檢視過去一年的市場表現，並對未來做出更好的規劃。

如果近期想入手一款名錶，這份報告也頗有參考價值，畢竟，若能在市場上佔有一席之地，其實也就代表品牌價值、製作品質、設計美學、客戶服務等等，已通過一定程度的檢視。以下就一起來揭曉市場風向排行榜吧！

第一名：Rolex 勞力士

Rloex勞力士以獨有的魅力，穩穩拿下龍頭寶座！據估勞力士在2019年度的總銷售額來到52億瑞郎，較2018年成長3%，創下品牌紀錄。

在 Instagram 查看這則貼文 ROLEX（@rolex）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 22 日 上午 9:59 張貼

第二名：Omega 歐米茄

受到市場喜愛的歐米茄，連續第二年在此財報拿下第二名，2019年度銷售額達到24億瑞郎，與2018年表現相較持平

在 Instagram 查看這則貼文 OMEGA（@omega）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 5 日 上午 8:00 張貼

第三名：Cartier 卡地亞

兼具時髦與專業，Cartier的吸引力就讓數字來說話：50萬只腕錶、累積18億瑞郎的銷售額。

在 Instagram 查看這則貼文 Cartier Official（@cartier）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 27 日 上午 1:59 張貼

第四名：Longines 浪琴

由林志玲、彭于晏、郭富城等人代言的Longines堪稱瑞士鐘錶品牌的中流砥柱！優雅的形象與好入手的實在售價，讓它拿下第四名。2019年預估賣出了210萬只手錶，銷售額約17億瑞郎，相當驚人。

在 Instagram 查看這則貼文 Longines（@longines）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 上午 7:00 張貼

第五名：Patek Phillippe 百達翡麗

擁有「錶王」美稱的百達翡麗PP是歷史最悠久的獨立家族製錶品牌，擁有多項專業製錶專利，風格則是低調又內斂，是最被藏家們愛用的品牌之一。

在 Instagram 查看這則貼文 Patek Philippe（@patekphilippe）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 18 日 上午 9:11 張貼

後續名次

分別是Tissot天梭、Audemars Piguet 愛彼 AP、Richard Mille、Tag Heuer豪雅、IWC萬國錶。其中，由Margot Robbie瑪格羅比代言、楊紫瓊私下也常穿戴的Richard Mille的2019年預估銷售額來到9億瑞郎，若與2018年的3.2億瑞郎相比之下，漲幅超過1.8倍以上，也是值得大家持續關注的手錶品牌。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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