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香奈兒在J12錶上塗鴉　山茶花等20個招牌符碼好Q

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▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲大陸超模雎曉雯佩戴香奈兒歡慶J12 20周年的J12∙20 腕錶。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）以抗磨精密陶瓷打造的J12腕錶今年問世20周年，品牌特別推出J12∙20腕錶紀念此重要時刻，有趣的是一改精品高冷的形象，竟以塗鴉手法在面盤與錶框上隨性裝飾山茶花、N°5 香水瓶、2.55包等20個經典元素，細看還包括Q版的香奈兒女士，可愛極了。

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒錶徑38mm的J12∙20腕錶限量2020只，250,000元。

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒錶徑33mm的J12∙20腕錶，錶背鐫刻20周年字樣，209,000元。

J12∙20腕錶系列共有錶徑38mm白色陶瓷自動錶與33mm石英錶，各限量2020只，錶圈與面盤錯落裝飾戴帽子的香奈兒女士、獅子、馬爾他十字、鑽石、珍珠、斜紋軟呢外套等20個拋光鍍銠圖騰；香奈兒同時推出黑、白陶瓷各限量5只的琺瑯款，運用內填琺瑯技法呈現招牌圖案，並鑲嵌12顆美鑽呼應J12，連機芯自動盤也鑲上一圈鑽，以華麗設計與工藝取勝。

▲▼CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量5只的J12∙20黑陶瓷琺瑯腕錶，黑色自動盤鑲嵌美鑽裝飾，未定價。

香奈兒去年已全面改款J12系列，預告今年的20周年慶，愛馬仕（Hermes）也預先為明年問世30周年的Cape Cod系列暖身，推出經過金工鍛打的Cape Cod Martelée腕錶，精鋼錶殼與面盤經過鍛打呈現獨一無二的立體感紋路，面盤特別塗覆黑色漸層半透明漆展現仿舊質感，配上雙圈黑色小牛皮錶帶，低調中見不凡。

▲▼ Hermes 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Cape Cod即將問世30周年，推出Martelée金工鍛打腕錶。（圖／愛馬仕提供，以下同）

▲▼ Hermes 。（圖／公關照）
▲愛馬仕Cape Cod Martelée金工鍛打腕錶，未定價。

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, 愛馬仕, Herme
fashion.net

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