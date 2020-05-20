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日本「易開罐收納架」只要百元價！取出就向前滾動　輕鬆拿到最冰的那罐

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編輯／Duke

夏天的高溫與悶熱，總是讓人想要一口飲下清爽的飲料，而大賣場販售的易開罐、鋁箔包飲料，便會成為人們的首選，但有別於鋁箔包的好收納，易開罐容易讓冰箱變超混亂，為此創意無極限的日本人又要來造福人群，因為一款超實用的冰箱「易開罐收納架」正式推出啦！

▲易開罐收納架。（圖／翻攝自Felissimo官網）

▲日本人發揮創意推出易開罐收納架。（圖／翻攝自Felissimo官網）

易開罐圓形的設計，僅能平行置於冰箱，無法像鋁箔包般堆疊，讓許多人苦惱著。這回帶來的易開罐收納架，設計主打便利與實用，只需將購買的收納架放入冰箱中，就能輕鬆存取易開罐飲料。其中，收納架的滑梯式設計，還能讓易開罐在取用後向前滾動，進而辨別較早放入的飲料，夏天想要有個整齊畫一的冷藏空間嗎？那就趕緊下訂單囉。

▲易開罐收納架。（圖／翻攝自Felissimo官網）

▲易開罐收納架能輕鬆放入冰箱中。（圖／翻攝自Felissimo官網）

▲易開罐收納架。（圖／翻攝自Felissimo官網）

▲滑梯式設計，讓易開罐自動往前滾動。（圖／翻攝自Felissimo官網）

由日本生活雜貨公司Felissimo推出的易開罐收納架，最多可以放置8罐易開罐，想要存放啤酒、氣泡飲或是果汁都行，目前已經在品牌官網正式開賣，定價為日圓2,145元（約台幣600元）。

與此同時，由日本海洋攝影師Yasuaki Kagii設計的大海窗簾，同樣適合在夏天使用。其設計運用聚脂纖維與純棉製成可透光的型式，並以水藍色為主調，使得窗簾在陽光照射下更加美麗，如果在房間喝著飲料，並聽著音樂也是別有一番夏日風情喔！

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關鍵字：

夏天, 易開罐, 飲料, 日本, 收納架, 冰箱, 生活雜貨, 窗簾
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