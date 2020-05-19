12星座專屬「宇宙魔方」岩石紋理美到不行！美容皂香氣超療癒

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@9.kyuu

具有個人專屬意義的物品總是讓人特別想擁有，也都會是送禮好選擇，以美容皂聞名的日本護膚皂品牌「9.kyuu」推出了一款方塊造型的「Cosmic Cube」美容皂，針對每一個星座都作出了獨特的調配香氛與美容功能，加上美麗的岩石紋理與顏色，堪稱最療癒的「宇宙魔方」，在網路上引起熱議。

「9.kyuu」標榜使用天然有機植物、不添加人工色素，因此才能提供顧客真正溫和、不傷肌膚的產品，今年推出的「宇宙魔方」系列以星座為主題，並運用西洋占星術，分析個性與相對應的植物與星球，為每個星座製作出專屬美容皂，以下就從現在時節的金牛座開始來看吧：

金牛座

調節身心平衡，增強女性荷爾蒙的香氣，以天竺葵、檸檬、馬鬱蘭為主調，功效為使肌膚柔嫩。

雙子座

增強直覺、鎮定內心穩定心緒的香氣，以薰衣草為主調，作為曬後舒緩、恢復肌膚彈性為主要功能。

巨蟹座

能夠讓人放鬆心情，如水邊展放的花一般清新的香氣，以葡萄柚、檸檬、鼠尾草為主調，功能為緊緻細紋、打造潤澤肌膚恢復光澤。

獅子座

以甜橙、佛手柑、香菜籽為主調，散發清爽的水果香氣，為肌膚提升彈力、給予緊實感。

處女座

具有高靈性，在寂靜中也能感受到能量的香氣，以薄荷、尤加利、茶樹為主調，具有緊緻肌膚、恢復彈力的功效。

天秤座

是能激發母性與創造的溫柔香氣，以依蘭、薰衣草、廣藿香為主調，可改善粗糙肌膚觸感以及鬆弛。

天蠍座

提升自我的魅力，散發溫和香氣，以馬鬱蘭、香菜籽、丁香為主調，同樣能夠調整肌理並提升皮膚彈性。

射手座

十分溫柔的香氣，主調與天蠍座相同，配方中包含了馬龍尼爾提取物、葵花籽油和有機橄欖油，功效為保濕潤澤肌膚。

摩羯座

讓人聯想到大地與太陽充滿熱情的香氣，以茶樹、迷迭香、丁香為主調，能夠滋養皮膚防止老化及修護亮澤。

水瓶座

在寂靜中感受能量的香氣，以薄荷、尤加利樹、茶樹為主調味道，用以改善肌膚暗沉並緊緻肌膚。

雙魚座

像是被森林包覆般的氣息，優雅又令人放鬆，以佛手柑、葡萄柚、薰衣草為主調，功效為加速肌膚新陳代謝，以打造柔滑觸感。

牡羊座

讓人聯想到熱情大地和陽光的香味，茶樹、迷迭香、丁香為主調，可以滋潤皮膚。

9.kyuu(キュウ) COSMIC CUBE售價為4,000日圓（約NT＄1,115），除了根據你的星座，也可多參考香氣以及功效來針對自己的需求購入喔，目前官方網站也已經開賣。

而近期火紅的香皂還有這款Costco好市多熱賣的「澳洲神皂」，由天然棕梠油製成的精油香皂，共有海鹽、檸檬草、羊奶和玫瑰等4種味道，味道很舒服，偏中性的清新香氣男生也很適合，洗後肌膚不乾澀，長相也十分簡約有質感，不愧為上架即被掃空的斷貨王。

▲澳洲精油香皂。（圖／翻攝IG@maiko_411、@happy_mom_happy_child）



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