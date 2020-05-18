學IU「消水腫喝水法」！別把手搖茶當水、睡前喝適量無妨

▲喝水也有大學問。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、Unsplash）

編輯 / Lily

「我只是水腫，不是胖」這是許多女生的困擾，晚上和早上體重可以相差一公斤以上，水腫的臉龐更不上相，要知道想要對抗水腫，就要喝對水，除了水量夠之外，還有一些重點必須留意！

茶、咖啡不是水

每天攝取足量的水分，能幫助體內新陳代謝，對瘦身更有助益。這裡指的水是真正的水，咖啡和無糖茶都不該算在其中，也不能用它們取代水，內含茶鹼、咖啡因等，多喝反而會增加身體負擔。

▲減重的人可在餐前喝氣泡水。（圖／Unsplash）

氣泡水能加速「減重」

水加入二氧化碳就是氣泡水，因為有氣能增加飽足感，同時幫助腸胃蠕動，是減重時的好朋友。但喝之前請留意自身體質，胃脹氣、胃食道逆流者不適合。

睡前可以喝適量水

很多人擔心水腫，睡前不敢喝水，睡眠時的新陳代謝會減弱，但喝適量的水是可以的，當然不是說水喝越多越好，通常喝100~200cc沒問題。

▲秀智一甩水腫，身形也變纖細。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

瞭解上述喝水正確觀念，許多女星都靠喝對水減重，像是秀智本身是水腫體質，她曾透露消水腫秘訣就是靠攝取豐富鉀質食物，像是地瓜、香蕉、南瓜和菠菜都名列其中，補足鉀質搭配飲用充足水分，有助體內排出多餘的鈉，進而達到排水效果。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 上午 12:53 張貼

▲營養師也肯定IU喝水減重法。

國民妹妹IU也成功靠喝水消水腫，她曾分享獨家的喝水減肥法來緊急瘦身，她會以一個星期為單位，前5天會攝取大量水分3000cc，第6天會暫停喝水，第7天就會顯著消腫效果。營養師指出，當身體於前幾天已攝取足夠的水份，就無需儲存大量水分排毒，自然會減輕水腫問題，但前5天的水量需控制得當，否則有「水中毒」風險。

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