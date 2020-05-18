侯佩岑露一手77萬手環　女星名媛愛疊戴的款式還有這些

▲侯佩岑露一手時尚，疊戴寶格麗與梵克雅寶手環。（圖／翻攝侯佩岑臉書）



記者陳雅韻／台北報導

侯佩岑撐著頭等紅燈的美照，又露一手時尚了！手腕上兩個疊戴的兩個金質手環都大有來頭，一款幾何圖紋的設計是寶格麗（BVLGARI）早期的作品，目前已停產；另一款是巴黎珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Perlée clovers手環，價值約770,000元。

▲侯佩岑戴的梵克雅寶Perlée clovers玫瑰金鑲鑽手鐲（左）約770,000元，另有白K金款手環約820,000元。



疊戴手環風潮流行多年，走在時尚尖端的侯佩岑也是擁護者，但這回不是女星名媛圈常見的款式，而是選擇寶格麗古董款的幾何圖紋手環，同時搭配梵克雅寶2008年推出的Perlée系列 clovers手環，其特色是以金質圓珠勾邊、手環中央整齊排列鑲鑽與金珠的幸運草圖騰，兩項設計元素均是品牌經典。

▲卡地亞窄版Juste un Clou系列玫瑰金鑽石手環（左）132,000元，鑲6顆鑽石的小型款LOVE手鐲184,000元。（圖／卡地亞提供）



▲愛馬仕Kelly鑲鑽手環是不少明星與名媛必備款。（圖／翻攝愛馬仕官網）



談及名流圈曝光度最高的金質手環，第一聯想肯定是卡地亞（Cartier）螺絲圖案的LOVE手環與Juste un Clou釘子手環，不僅兩者一起疊戴有型，混搭其他品牌作品也很時髦，包括愛馬仕（Hermes）靈感源自Kelly包旋扣的Kelly手環、Tiffany & Co. T Wire系列、伯爵（PIAGET）Possession系列手環，都是熱門的選擇。

▲Tiffany T Wire手環（由左至右） 18K金鑲嵌瑪瑙手環62,000元，18K金寬版手環102,000元，18K玫瑰金鑲嵌鑽石與珍珠母貝手環92,000元。

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