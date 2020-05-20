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3大星座是「無敵玻璃心」代表！巨蟹瘋狂腦補、第一名最易受傷

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

生活上遇到一些挫折在所難免，不過有些人堪稱「玻璃心」代表，完全無法接受他人的負面評價，並且就算表面上看來毫無異狀，心裡也已經悄悄展開小劇場，以下就公開超級玻璃心星座Top 3，看看你上榜了沒！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 巨蟹座

巨蟹座的玻璃心簡直人盡皆知，先不提對方有沒有刺激他們，就連一般的話語在巨蟹座耳中也會被無限放大，本身就很愛浮想聯翩的他們，會認為一切都是自己的錯誤導致，習慣先檢討自己也造就了不自信的個性，即便表面不說話，其實內心玻璃早已經碎成滿地。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 雙魚座

雙魚座柔軟的個性是他們的弱點，做事很感性也就少了些果斷精神，所以每當建立好的人際關係破損時，雙魚受傷的程度絕對比其餘的星座大，因為他們完全是用心去交朋友，無法接受任何背叛，所以也可以說雙魚座的玻璃心是自己造成的，一開始期望多大，失望就有多大。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 天蠍座

天蠍座看似高冷其實內心脆弱的超乎想像，他們習慣用表面來隱藏自己，殊不知越是偽裝越空虛，讓自己的內心承受能力大大下降，所以經常可以看到天蠍座深夜時上演小劇場，因為外人說的每一句話他們都記得很清楚，你會發現天蠍竟然連八百年前的事情也翻出，只是平常不提起，唯獨承受不住時才會爆炸。

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 天蠍座, 雙魚座, 玻璃心
fashion.net

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