Adidas「貝殼鞋」楊冪、Angelababy都愛　新設計粉色穆勒鞋美翻　

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Adidas Originals經典Superstar鞋款，今年迎來50周年紀念，品牌不惜花費重金請來頑童瘦子、楊冪、Angelababy等一票明星代言，更推出台北限定款、女士專屬系列來慶祝。當中最受矚目的就屬Superstar穆勒鞋，不僅保留經典特色，還結合夏天最火的後跟挖空設計，清涼又時髦，而且還有女性專屬的配色，等著各位美女搶購！

▲superstar穆勒鞋。（圖／品牌提供，以下同）







▲superstar穆勒鞋。

Adidas春夏穆勒鞋系列，讓Superstar成為主角，設計上保留貝殼頭、三線Logo、金標等鞋款的經典造型，最後對進行後跟挖空，使經典化身穆勒鞋後，穿脫性與搭配性都大幅增加，同時還可以藉由露出腳後跟拉長整體比例，以展現休閒風範。此次，Adidas針對Superstar穆勒鞋發行三款配色，黑、白款男女皆可選購；粉色款則為女性專屬色，不曉得各位喜歡哪雙呢？

▲superstar穆勒鞋，黑、白二色。







▲superstar穆勒鞋粉色款。

除了Superstar之外，Adidas也將Stan Smith打造成穆勒鞋，賦予這雙誕生於1970年代網球界的運動型球鞋新的生命。該鞋款目前可在Adidas官網購得，定價為台幣2,890元。

與此同時，受到籃球大帝喬丹（Michael Jordan）全新傳記《The Last Dance》的影響，即將回歸的Air Jordan 6「Carmine」也受到關注，原因來自Air Jordan 6為喬丹奪下首個冠軍的戰靴，並且上次復刻是在2014年，因此便有許多粉絲期待購入這雙經典鞋款。有興趣的朋友，Air Jordan 6「Carmine」預計會在2021年1月登場，趕快拿紙筆記下來吧！

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