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「IG掌上折疊遊戲機」重度使用者必備！所有功能一鍵完成　實用設計跪求量產

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@julienrivoire、etsy.com

現在很多人在手機上最常點進去的程式就是Instagram，而網路上最近就流出一款專為滑IG設計的「IG掌上折疊遊戲機」，照片中可以看到外殼仿造IG圖示，彩虹配色繽紛可愛，打開後還有按讚、留言…等功能按鈕，要是真的用它瀏覽IG也太方便，重度使用者絕對必備。

▲IG掌上折疊遊戲機。（圖／翻攝自IG@julienrivoire）

這款「IG掌上折疊遊戲機」並不是真的產品，而是由法國3D藝術家Julien Rivoire的創意發想，專門設計來瀏覽IG。它的外觀是小方盒、折疊造型，使用跟IG app圖示一樣的圖案和配色，打開後上半部螢幕可以顯示IG介面，下半部則有按讚、留言、轉傳、收藏4個按鈕，所有功能都可一鍵完成，方便又貼心。

▲IG掌上折疊遊戲機。（圖／翻攝自IG@julienrivoire）

▲IG掌上折疊遊戲機。（圖／翻攝自IG@julienrivoire）

小方盒看起來莫名眼熟，原來它的造型靈感是來自復古的「Game Boy SP」機型，想當年2003任天堂推出這系列遊戲機時，也在全球造成一股風潮，當時有玩Game Boy的人應該都有印象，現在看則會勾起不少人的復古情懷。

▲IG掌上折疊遊戲機。（圖／翻攝自IG@julienrivoire）

雖然是創意設計，但IG重度上癮者看了超想要，紛紛跪求量產！反正滑手機其實都在逛IG，改用這款最合適。另外最近Switch遊戲機非常火紅，原本的遊戲片是裝在比較大的盒子裡，外國廠商MisfitToysStore就將遊戲片外盒縮小，變成迷你鑰匙圈，裡面一樣可以收納遊戲卡片，小巧造型不只可愛、攜帶也方便。

▲IG掌上折疊遊戲機。（圖／翻攝自IG@julienrivoire）

▲IG掌上折疊遊戲機。（圖／翻攝自IG@julienrivoire）

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關鍵字：

IG, instagram, 掌上折疊遊戲機, 遊戲機, gameboy
fashion.net

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