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LIFE・經典／隈研吾打造城市綠意森林　「巴黎1號飯店」是建築也是公共花園

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▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著觀念的改變，建築不再是僅侷限於提供人們休憩或生活應用的場所，在現在人渴望與自然相會的今日，如何將建築擴及整個城市的公共建設，打造個人與民眾都愉悅的地標，即將在2022年落成的「巴黎1號飯店」，便兼顧了現代化與自然風光的特質，用木材、植栽與光線打造一座建築綠洲，讓這座美麗的城市擁有當代美學地標。

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

古典美麗的建築，在巴黎街頭並不是一件新鮮事，髓然許多遊客總是醉心於古典的設計，而巴黎的現代市容並未因此停下腳步，這座座落於車水馬龍的巴黎法蘭西大道的建築，從外觀看起來主要由木材堆砌而成，幾何的木塊相互錯落，植物在此不是配角，而是全棟的核心，流暢的木材結構與綠樹互相襯托，像是一個都市花園、甚至是綠洲般的建築，療癒周邊與建築內部的旅客。

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

巴黎1號飯店的建築面積約12700平方公尺，內部包含有青年旅舍、辦公商務空間、餐廳酒吧、健身房等，無法讓人一眼看盡的建築內容，搭配中央的綠色花園，都將讓此建築的視覺充滿愉悅，可能前一秒鐘你還走在巴黎街頭，下一秒就能進入一座綠意花園，提醒著自然才是能讓人們放鬆身心的最好場所。

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

建築物內部使用大片玻璃引進室外的自然風光，大廳陽光灑落，加上茂密的林木，「巴黎1號飯店」不僅帶來視覺效果，也能透過大量植物的淨化效能，將周邊的空氣變得更加清新乾淨，隈研吾曾表示，自然是這棟建築的重要核心，期望它也能成為這座城市中「綠色的肺」。

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

從房間陽台欣賞這棟建築，幾何尖銳的菱角設計就像是自然的山壁一般，加上木頭柔和的質感，交錯灑落的陽光以及外牆的植披，彷彿身處在原始靜謐的山光水色，這樣一間讓人放鬆還能嘉惠城市的地標，期望在2022年與它相見。

▲隈研吾設計巴黎1號飯店。（圖／翻攝隈研吾建築都市設計事務所）

關鍵字：

LIFE經典, 巴黎1號飯店, 巴黎, 建築, 隈研吾
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