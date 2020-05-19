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童趣當道！LEVI'S經典褲147年後被加滿「點點」　村上隆太陽花鑲珍珠Ｑ到爆

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自IG@liquem.tokyo

丹寧品牌LEVI’S®經典的501®丹寧褲如今已問世147周年，為慶祝此褲款的誕生之日，LEVI’S將於5月20日攜手造物主泰勒（Tyler,The Creator）個人品牌GOLF WANG推出「LEVI’S® x GOLF潮點造物丹寧系列」，將繽紛點點元素注入經典501®系列之中。接著把視野轉向日本，藝術大師村上隆近期與配飾品牌Liquem推出一系列以招牌的太陽花為主題的可愛飾品，如今的潮流趨勢可說是「童趣當道」。

▲LEVIS X GOLF 、村上隆聯名飾品 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

本次的「LEVI’S® x GOLF」系列，靈感來自造物主泰勒品牌GOLF WANG在2016年服裝秀上首度登場的彩色圓點元素，並將紅、橙、黃、綠、藍、黑的繽紛色彩注入丹寧褲與丹寧夾克，以100%純棉布料製造，並採用亞麻白丹寧布，揉合LEVI’S®經典與GOLF WANG超凡獨特的普普風美學，501®丹寧褲微高腰和復古方正直筒剪裁呼應造物主泰勒寬鬆無束的風格，因此本次系列皆縫有專屬聯名皮標，因應造物主泰勒想展現的隨興不羈印有獨特尺寸建議，同樣是經典版型，穿起來卻營造出完全不同的風格，向歷史致敬的同時玩出前所未有的趣味。

▲LEVIS X GOLF 、村上隆聯名飾品 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲丹寧夾克NT＄6,200、501原創直筒丹寧褲NT＄5,200。

說到現代普普風，潮流界藝術大師村上隆招牌的笑臉太陽花圖案，也是以繽紛的色彩著名，與慣用低飽和色彩的GOLF相比鮮豔許多，作風同樣大膽鮮明，與各式品牌推出過無數的聯名。近期與日本配飾潮牌Liquem合作，推出一系列太陽花造型的可愛飾品，結合Liquem的珍珠、櫻桃、閃亮水鑽等Bling Bling元素，大器的垂墜式設計與村上隆的風格理念十分契合，讓潮潮女孩們各個心動萬分，只可惜5／23日開賣僅寄送日本地區，海外的朋友在近期是難以購入了。

▲LEVIS X GOLF 、村上隆聯名飾品 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲LEVIS X GOLF 、村上隆聯名飾品 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

村上隆日前還宣布了一項重磅聯名預告，將與怪物新人歌手怪奇比莉（Billie Eilish）攜手UNIQLO推出三方聯名的UT系列，台灣方面的詳細消息還有待官方公布，令許多潮人們相當期待！

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LEVIS, LEVI’S, 丹寧, 牛仔褲, GOLF, 造物主泰勒, Tyler, The Creator, 村上隆, 普普風, 童趣, UNIQLO
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