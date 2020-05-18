鋼彈迷快打卡！「New Era推8色聯名帽」讓巨大機動戰士空降台灣

▲ New Era攜手日本動畫《機動戰士鋼彈》（GUNDAM）推出聯名帽款，模型空降京站掀起打卡熱潮。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

日本動畫《機動戰士鋼彈》（GUNDAM）風靡各國，在邁入40週年之際與休閒品牌New Era推出聯名帽款系列，此次更搬出超大模型空降台灣，掀起打卡熱潮；另外系列中也有8款帽型，逼真還原動畫中地球聯邦、吉翁公國兩大陣營與幾款人氣機型，鋼彈迷手刀衝！

▲ New Era x GUNDAM聯名系列共推出8種帽款，以動畫中地球聯邦、吉翁公國兩大陣營與幾款人氣機型設計。（圖／品牌提供）

New Era x GUNDAM聯名系列共推出8種帽款，以動畫中地球聯邦、吉翁公國兩大陣營與幾款人氣機型，包括RX-78-2、夏亞專用薩克Ⅱ、FF-X7核心戰機等機體作為設計主題。而經典9FIFTY藍黑兩色帽款上，分別設計了鋼彈世界中「地球聯邦」及「吉翁公國」的LOGO，還有經典鋼彈機體RX-78-2的圖樣在帽沿內側，各個細節都有亮點。

▲ 聯名帽款下也藏驚喜，帽沿前方放置正反兩陣營的LOGO及名稱，NT$1,380至NT$1,680。（圖／品牌提供）

9FORTY帽款提供白黑藍三色，分別設計了RX-78-2的經典識別logo、第一代主角阿姆羅自行製作的的寵物系機器人哈囉HARO及FF-X7 CORE FIGHTER核心戰機的刺繡圖樣在帽前，相當逼真還原動畫元素；或是將「吉翁公國」的LOGO置於帽前，帽沿內側則是經典量產型薩克Ⅱ的圖樣；兩頂9FORTY KF則是以白黑兩色為底，分別於帽沿前方放置正反兩陣營的LOGO及名稱，搭配上反光布料與戰損風格的破壞設計，營造出率性氣息， 不光是帽款別具特色，帽盒也以人物對應的陣營色做出差異，完美迎合各個戰隊粉絲的喜好。

▲《機動戰士鋼彈》（GUNDAM）空降台北Qsquare京站時尚廣場。（圖／品牌提供）

此外，最讓粉絲轟動的莫過於將放大版鋼彈模型搬到台灣，不光提供打卡，至6月3日止，尋找台北Qsquare京站時尚廣場內「地球聯邦」、「吉翁公國」等派別的設計章樣，也能得到對應獎品。與此同時，PUMA 旗下 SELECT 聯名系列首度攜手新銳獨立設計師品牌 ATTEMPT，利用錯位拼接技術和特殊異材質設計，單品包括拖鞋、短褲以及背心，請到藝人周柏豪、李現演繹多層次穿搭。

▲PUMA 旗下 SELECT 聯名系列首度攜手獨立設計師品牌 ATTEMPT，請到李現、周柏豪出鏡。（圖／品牌提供）