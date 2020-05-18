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男生會突然提分手的4大原因　想「無縫接軌」新曖昧對象

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▲男生提分手的4大原因 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有些女生無法接受，明明男友追求自己時那麼溫柔深情，怎麼突然之間就提分手，而且一開口就是迅雷不及掩耳、很果斷堅定，完全無法挽回，其實他們可能醞釀已久，只是在等待機會。而不管他口頭上用的理由藉口是什麼，男生會「突然」提分手的原因動機大多有以下4種可能。

▲男生提分手的4大原因 。（圖／翻攝IG）

1.吵架時的大絕招

情侶吵架時，有些女生很愛用「分手」當作讓另一半低頭認輸的手段，但其實有些男生也是，當遇到吵架吵不贏女生，或是想讓女生閉嘴時，就會將「提分手」當作吵架時的大絕招，一來想嚇嚇對方，二來在氣頭上只是想宣洩一下不滿。

▲男生提分手的4大原因 。（圖／翻攝IG）

2.不想走入婚姻

有些情侶在一起好幾年，女生想要進入婚姻關係，但男生還不想思考這個問題或是很明確不想進入婚姻，如果女生或雙方父母不斷明示暗示，當他們被問到厭煩或感到被逼迫，就會毅然決然提分手，省去「被逼婚」的麻煩。

▲男生提分手的4大原因 。（圖／翻攝IG）

3.搞定了曖昧新對象

有些男生就算交了女友，還是會習慣跟其他女生搞噯味，看到喜歡的型、覺得有機會就去撩一下，以便將來分手時不會空窗太久。而當他對你們的關係感到厭煩，而他又有把握拿下某個新對象，想跟新對象確認關係了，既然下一個新女友已經準備好了，他們就會立刻提分手，快快切斷與妳的關係，然後「無縫接軌」跟新女友甜甜蜜蜜。

▲男生提分手的4大原因 。（圖／翻攝IG）

4.不想當被甩的那個

有時候雙方感情已經漸漸變淡，雖然還是維持著男女朋友關係，也還是會見面、一起出去，但彼此心裡也都清楚再這樣下去，這段關係也要走到盡頭。而有些男生會覺得與其到時候女生先開口是自己被甩，長痛不如短痛，自己搶先提分手，至少好像比較有面子。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 交往, 分手, 提分手, 原因
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