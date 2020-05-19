fb ig video ETtoday search mobile

讓男人秒翻白眼的5句話　女人若當口頭禪顯得「自己沒Sense」

>

▲單身,兩性,示意圖。（圖／翻攝unsplash）

▲情侶有些地雷語少說為妙。（圖／PAKUTASO、unsplash）

編輯／借借

有些女生跟男生交往喜歡走「公主風」，跟男生相比，女方總是顯得比較想太多，還有吵架爭執的時候一定要問到底，雖然多數時間女生會保有理性，但總會有一些「根本不要解答只是任性」的問句會出現，男生聽到下面5句話，9成機率都會秒翻白眼，有時說說撒撒嬌是可以，當口頭禪只會讓當事人（或旁邊的友人）覺得很厭煩。

你是不是不愛我了？
這句話根本是偶像劇情節中的對話，說真的第一次還是第二次說，男生或許還有力氣把你抱在懷裡安慰一下，要是動不動就烙這句，對妳的耐心就會有如光速一般的減少，到最後根本就不會認真看待了，撒嬌有很多種話術，這句話還是收起來吧。

▲愛情,兩性,吵架。（圖／翻攝PAKUTASO）

你那時幹嘛這樣做！
好的這句話確實是要看狀況的，如果這件事已經過了一段時間，女方還說了這句話，會給對方一種翻舊帳的感覺，日後若有什麼意見不合，即便當下先安撫也就顯得毫無意義，雖然女生會「想到就氣」，但其實放下才是放過自己，有什麼不爽還是當下就表明吧！

▲▼結婚,花錢,兩性,婚姻（圖／Pakutaso）

她漂亮還是我漂亮？
當這句話問出口的時候，兩方都知道要回答什麼才不會吵架！但說真的爭這一口氣沒有什麼意義，而且根本不會聽到真心話，只是一種幼稚的強迫回答而已，比較確實是女人的天性，但這種做法只會凸顯膚淺的心態啊。

▲▼結婚,花錢,兩性,婚姻（圖／Pakutaso）

你跟我就這樣無聊沒話說嗎？
有時兩個人一起相處，女方總會認為沒話說很乾，但多數的男生都對於沒有對話的時刻「算自在」，他們認為自己做自己的事，即使不說話的感覺也很好，放輕鬆去享受一下這樣的相處，不要總是以負面的情緒看待。

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

我跟你媽掉進海裡你會先救誰？
萬年翻白眼老話來了！這句話真的是終極句點，而且眾多的戀人們想了數十年，都還沒有一個十全十美的答案，首先問這句話的的意圖就非常奇怪，你究竟是想讓他當不孝子還是要他當負心漢？除非你是想考驗對方的反應力，不然這種讓自己扣分的老招就別玩了吧！

▲戀人,情侶,愛人,兩性,情感,感情。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

男生會突然提分手的4大原因　想「無縫接軌」新曖昧對象

男生會突然提分手的4大原因　想「無縫接軌」新曖昧對象

凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感

凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

肯爺穿上最神祕「龍骨鞋」　全新YEEZY 451高清碟照曝光

氣炸鍋為什麼爆紅？5個你非買不可的理由 歐陽娜娜、泫雅隔空撞包！「風格天差地遠」掀網友兩極評價 一個都不能少！喜新戀舊渣男TOP3，第1名永遠為舊愛留位置 迪麗熱巴靠「煮飯」也能瘦！私房菜單大公開　連零食都DIY 佐丹奴開大絕！找來全智賢、金英光把300塊服裝穿出三千塊高級感 今夏出鏡率最高的「微中分髮」！偏旁1cm女神力爆棚　朴敏英、韓素希都在留 夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面