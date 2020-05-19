讓男人秒翻白眼的5句話　女人若當口頭禪顯得「自己沒Sense」

▲情侶有些地雷語少說為妙。（圖／PAKUTASO、unsplash）

編輯／借借

有些女生跟男生交往喜歡走「公主風」，跟男生相比，女方總是顯得比較想太多，還有吵架爭執的時候一定要問到底，雖然多數時間女生會保有理性，但總會有一些「根本不要解答只是任性」的問句會出現，男生聽到下面5句話，9成機率都會秒翻白眼，有時說說撒撒嬌是可以，當口頭禪只會讓當事人（或旁邊的友人）覺得很厭煩。

你是不是不愛我了？

這句話根本是偶像劇情節中的對話，說真的第一次還是第二次說，男生或許還有力氣把你抱在懷裡安慰一下，要是動不動就烙這句，對妳的耐心就會有如光速一般的減少，到最後根本就不會認真看待了，撒嬌有很多種話術，這句話還是收起來吧。

你那時幹嘛這樣做！

好的這句話確實是要看狀況的，如果這件事已經過了一段時間，女方還說了這句話，會給對方一種翻舊帳的感覺，日後若有什麼意見不合，即便當下先安撫也就顯得毫無意義，雖然女生會「想到就氣」，但其實放下才是放過自己，有什麼不爽還是當下就表明吧！

她漂亮還是我漂亮？

當這句話問出口的時候，兩方都知道要回答什麼才不會吵架！但說真的爭這一口氣沒有什麼意義，而且根本不會聽到真心話，只是一種幼稚的強迫回答而已，比較確實是女人的天性，但這種做法只會凸顯膚淺的心態啊。

你跟我就這樣無聊沒話說嗎？

有時兩個人一起相處，女方總會認為沒話說很乾，但多數的男生都對於沒有對話的時刻「算自在」，他們認為自己做自己的事，即使不說話的感覺也很好，放輕鬆去享受一下這樣的相處，不要總是以負面的情緒看待。

我跟你媽掉進海裡你會先救誰？

萬年翻白眼老話來了！這句話真的是終極句點，而且眾多的戀人們想了數十年，都還沒有一個十全十美的答案，首先問這句話的的意圖就非常奇怪，你究竟是想讓他當不孝子還是要他當負心漢？除非你是想考驗對方的反應力，不然這種讓自己扣分的老招就別玩了吧！