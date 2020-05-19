保濕精華超好用4技巧　「混粉底液」是讓妝感水嫩的大絕招

▲精華液是保養必備的單品。（圖／__h.bin IG、yo_cookie IG）

文／C編

很多人用精華液保養肌膚，大多是每天晚上化妝水之後直接使用，但是卻不知道它有超多種用法，尤其是溫和、天然的保濕精華，可以讓肌膚養出更加水嫩、透亮的狀態，現在就來看看到底可以怎麼做吧！

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1.化妝水之後立刻補充養份

在化妝水之後，立刻使用精華液補充肌膚缺乏的營養，是很多人都會使用的方式，這樣可以讓精華成分迅速吸收進臉部，達到很好的保濕效果。

2.針對局部可以兩層加強

如果兩頰乾燥、T字出油，可以針對比較乾燥的地方，塗抹第二次的保濕精華，幫助臉部加強保濕，但建議在第一層比較乾燥之後，再塗第二層加強吸收。

▲利用精華液給予肌膚更多的修護。（圖／_beau_ty_0 IG、always_live_in_spring IG）



3.粉底液太乾混合精華使用

選擇粉底液，萬一不小心挑到比較乾的款式，或是臉部肌膚狀態不佳，造成上妝不服貼，這時可以使用粉底液加上一點點的精華液，混合之後上妝，讓底妝看起來更為水嫩保濕。

4.上妝之前的保養必備

有些人上妝之前是不做任何保養的，其實至少擦點保濕精華液，可以讓肌膚後續妝效更服貼之外，也能夠讓妝感更加細緻、水潤，這個步驟簡單卻很重要，盡量不要省略。

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