LV²聯名系列又有單品曝光！老花行李箱變野餐籃、金標懶人鞋超好搭

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3月時，Louis Vuitton（LV）揭露與Nigo合作的LV²聯名系列，當中雙方以旅行為核心，並透過觀察倫敦Mod次文化時代來製作單品，因此產出Monogram拼接Damier、富士山飛行夾克等華麗服飾。如今LV部門主管Mathias Patillon與Nigo，更在IG曝光全新單品，包括一雙飾有「LV²」金標懶人鞋以及LV經典行李箱，為系列開啟更大的潛能。

▲Mathias Patillon與Nigo在IG曝光LV²全新聯名系列單品。（圖／翻攝自IG@virgilabloh、@nigo）

由LV鞋履部門主管Mathias Patillon曝光的鞋款，運用時下最流行的懶人鞋型，搭配圓頭設計，並賦予鞋身高級麂皮和金色LV²標誌，營造復古氣息的同時，卻沒有失去LV應有的奢華感，顯現出Virgil Abloh與Nigo高超的設計功力。

在 Instagram 查看這則貼文 Mathias Patillon（@office2143）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 上午 4:52 張貼

行李箱起家的LV，在超過160年的歷史中出現許多經典設計，透過此次的合作，雖然保留行李箱的外觀設計，但Nigo卻棄用Monogram花紋，改以藤編設計來製作野餐風格的行李箱，此設計手法也讓行李箱有樸實無華的感覺，並且與人的距離不再遙不可及。

▲經典行李箱不以Monogram為主要設計，而是用藤編營造野餐風格。（圖／翻攝自IG@nigo）

與此同時，包括Chanel、Balenciaga在內的一線奢侈品牌，因受到疫情影響，其生產成本、原物料提高許多，並且匯率浮動大，所以各品牌決定對產品進行調漲。其中，台灣Chanel已經調高價格，漲幅可能範圍在5％至17％；而Balenciaga暫定在6月初調漲，預計漲幅則是在10%左右。

▲受到疫情影響Chanel、Balenciaga對旗下產品進行調漲。（圖／路透、CFP）

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