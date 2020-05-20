申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

文／C編 圖／sjkuksee IG、banilaco_official IG

南韓藝人申世景被媒體譽為擁有「天才臉蛋」，不但外型天生就是美人胚子，後續的養成更是超級重要，不僅透過保養程序幫助臉部肌膚維持像是水煮蛋一般細緻，還會搭配飲食，來補充肌膚的膠原蛋白，難怪臉蛋看起來飽滿又有彈性。

1.吃豬皮＋橡實涼粉補充膠原蛋白

申世景在拍戲期間，為了保持身材，早餐都會吃橡實涼粉取代，加上其他的蔬果就當作一餐，不但熱量低，又擁有高的營養價值，還把「豬皮」當作晚餐，補充肌膚膠原蛋白，不過要小心油脂過多，吃過量反而容易變胖。

2.保濕效果要做好

南韓天氣乾燥，肌膚也變得缺水，因此在肌膚保養上，申世景特別在意保濕的部分，會使用化妝水、精華液、乳霜等產品，幫助肌膚補水的同時，封存住所有的營養，讓肌膚可以擁有喝飽水般的澎潤。

3.清潔做好做滿

因為拍攝戲劇的關係，申世景長時間帶妝，加上經常熬夜，妝容補了又補，因此在肌膚保養上，她非常重視清潔的工作，都會使用方便快速的卸妝霜，瞬間帶走臉部、眼部的彩妝，讓肌膚立刻恢復水嫩透亮。

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