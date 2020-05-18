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OMG！有夠少女心的「緞帶唇膏」　超美潤唇色簡直想全包

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▲athe,Forencos,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／IG）

記者李薇／綜合報導　圖／athe.official IG、oh_dya IG、hey_mimii IG

韓國品牌推出的美妝新品每次都好吸引少女心，最近有一個品牌athe推出全新唇膏系列，後面的原型設計可以綁進一條緞帶，拿在手上非常美麗，玫瑰金的管身設計搭配粉白色的唇膏盒，非常有質感，讓許多女孩都大呼「好想買」。

▲athe,Forencos,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／IG）

韓國新創品牌athe在幾個月前成立，主打就是全素的美妝系列，以天然植萃作為主要成分，剛開始就推出非常多的產品，像是保養、頰彩、粉底等等，其中最受到矚目的就是「緞帶唇膏」系列，在玫瑰色的唇膏上面，製作出圓形的圈圈，不但可以穿過鏈子當作項鍊使用，更厲害的是還可以穿過緞帶，簡約短版的緞帶就看起超級可愛，很有少女心。

▲athe,Forencos,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／IG）

這系列不僅是包裝看起來很有質感，潤唇膏的設計使用起來帶有淡淡的顏色，但卻不會讓人覺得完全沒有顏色，而是中等的顯色度，很適合喜歡自然妝感的女孩使用，可以呈現出透亮又有色澤的妝容效果。

▲athe,Forencos,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／IG）

另外一個韓系品牌Forencos則是推出唇釉的系列，看起來是唇膏的設計，但實際使用是唇釉的系列，粉紅色的包裝看起來非常女孩感，主打的是絲絨感的唇釉材質，塗抹起來就像是絨布一樣的質地，相當顯色、飽和。

▲athe,Forencos,唇膏,唇釉,彩妝。（圖／IG）

不只是顏色刷色起來走飽滿的路線，顏色也是走持久質感，像是吃東西或是喝水都不會掉色，相當厲害，很適合不喜歡在外面補妝的女孩，可以持續維持一整天的完美色澤。

關鍵字：

athe, Forencos, 唇膏, 唇釉, 彩妝
fashion.net

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