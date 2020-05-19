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網讚「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版　3大人氣夯色讓少女心爆表

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▲「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版。（圖／記者張毓容攝）

▲Bobbi Brown「0負評潤色護唇膏」趁著520到來，推出粉紅限量包裝。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

近年來，兼具滋潤護唇與增添好氣色的潤色護唇膏越來越受到歡迎，其中被封為「粉嫩Baby唇神器」的Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護唇膏就是經典代表之一，擁有超多忠實愛用者。適逢甜蜜浪漫520即將到來，Bobbi Brown特別精選這款「0負評潤色護唇膏」人氣最高的3色推出粉紅限定版，換上全新嫩粉色外殼，讓人一看就少女心噴發。

▲「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版。（圖／品牌提供）

▲「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 晶鑽桂馥潤色護唇膏-粉紅限量包裝，NT$1,250。（圖／品牌提供）

穩坐Bobbi Brown唇部產品銷售冠軍的晶鑽桂馥潤色護唇膏是Bobbi Brown 一直默默熱賣的隱藏版好物，添加數種植物油萃取成分和維他命C & E，可深層滋潤保濕雙唇，並修護撫平唇紋，加上「膚溫變色科技」的自然透潤變色效果，護唇同時還能讓雙唇展現天生粉嫩好氣色，從美妝版、網路試用文到美妝部落客都有著0負評的好口碑。

▲「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版。（圖／記者張毓容攝）

▲「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版。（圖／記者張毓容攝）

▲model唇上示範色為#Bare Raspberry 莓果粉。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

晶鑽桂馥潤色護唇膏全系列共有7款色選，而即將於5月20日上市的「粉紅限量包裝版」特別將人氣最高的3款色選「#Bare Raspberry 莓果粉」、「#Bare Punch甜莓粉」、「#Bare Melon裸粉橘」換上俏皮活潑的粉色包裝，粉粉嫩嫩超討喜，可說是520送禮給女友、心儀女生絕不出錯的好選擇。

Bobbi Borwn更加碼推出「520甜蜜活動」，凡於5/20～5/24活動期間，購買任1支「晶鑽桂馥潤色護唇膏」，即贈「迷戀輕吻唇露#BigApple 2ml」。

▲「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版。（圖／品牌提供）

▲「0負評潤色護唇膏」推粉紅限定版。（圖／品牌提供）

▲品木宣言 心花綻放精油潤色護唇膏，3.1g，NT$750。（圖／品牌提供）

而另一人氣潤唇膏—品木宣言心花綻放精油護唇膏，添加護唇精油的輕盈水亮質地，能淡化唇紋還帶有淡淡潤色效果，被稱作「用花做的護唇膏」，一上市就掀起熱賣潮。今年5月也特別推出2款全新夏季限定色，包含夢幻甜美的粉嫩色「#09星光扶桑」和適合夏天的清新嫩橘「#10星光鬱金香」，有如獨角獸眼淚的全新夢幻星空色系，還沒上市前就引發網友熱烈期待。

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美妝, 保養, 彩妝, 護唇膏, 潤色護唇膏, 潤唇膏, Bobbi Brown, 限定版, 限定包裝, 品木宣言
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